Фитнес-модель Люсия Яворчекова в откровенном нижнем белье лишила сна подписчиков

Признаемся, следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно и неудивительно, ведь фитнес-модель регулярно публикует в сети чрезвычайно горячие фото. Не стал исключением ее последний пост, на котором красавица позирует в откровенном нижнем белье. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

На горячем фото, которое выложила Люсия Яворчекова в инстаграме, она позирует в белье на кровати. Добавляет определенной пикантности тот факт, что на фотографии в фитнес-модели связаны руки. Такая соблазнительная форма БДСМ.

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"Она была мягкой, как ангел, но она могла любить с яростью демона", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что поклонникам Люсии Яворчековой безумно понравилась фотография. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Чрезвычайно жаркая";

"Ты, как всегда, удивительная";

"Она – ангел во плоти, но в постели – дьяволица";

"Ты – девушка из моих мечтаний";

"И как теперь уснуть после всего этого?";

"Люси, не останавливайся, девочка";

"50 оттенков соблазна".



Люсия Яворчекова примерила эротическое белье / Фото с инстаграма Яворчековой

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Люсия Яворчекова – очень соблазнительная красавица. Поэтому мы максимально призываем подписаться на фитнес-модель. Гарантируем, тебе понравятся фотографии, которые она регулярно выкладывает в сети!