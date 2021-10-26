Фітнес-модель Люсія Яворчекова у відвертій спідній білизні позбавила сну підписників
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Зізнаємося, слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже фітнес-модель регулярно публікує в мережі надзвичайно гарячі фото. Не став винятком її останній пост, на якому красуня позує у відвертій спідній білизні. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
На гарячому фото, яке виклала Люсія Яворчекова в інстаграмі, вона позує у білизні на ліжку. Додає певної пікантності той факт, що на світлині у фітнес-моделі зв'язані руки. Така собі спокуслива форма БДСМ.
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"Вона була м'якою, наче ангел, але вона могла любити з люттю демона", – написала вона під публікацією.
Не дивно, що прихильникам Люсії Яворчекової шалено сподобалася світлина. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Надзвичайно спекотна";
- "Ти, як завжди, дивовижна";
- "Вона – ангел во плоті, але в ліжку – дияволиця";
- "Ти – дівчина з моїх мрій";
- "І як тепер заснути після цього всього?";
- "Люсіє, не зупиняйся, дівчинко";
- "50 відтінків спокуси".
Люсія Яворчекова приміряла еротичну білизну / Фото з інстаграму Яворчекової
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Люсія Яворчекова – надзвичайно спокуслива красуня. Тож ми максимально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які вона регулярно викладає у мережі!