Фітнес-модель Люсія Яворчекова у відвертій спідній білизні позбавила сну підписників

26 жовтня 2021 , 02:35
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Зізнаємося, слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже фітнес-модель регулярно публікує в мережі надзвичайно гарячі фото. Не став винятком її останній пост, на якому красуня позує у відвертій спідній білизні. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

На гарячому фото, яке виклала Люсія Яворчекова в інстаграмі, вона позує у білизні на ліжку. Додає певної пікантності той факт, що на світлині у фітнес-моделі зв'язані руки. Така собі спокуслива форма БДСМ.

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"Вона була м'якою, наче ангел, але вона могла любити з люттю демона", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що прихильникам Люсії Яворчекової шалено сподобалася світлина. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Надзвичайно спекотна";
  • "Ти, як завжди, дивовижна";
  • "Вона – ангел во плоті, але в ліжку – дияволиця";
  • "Ти – дівчина з моїх мрій";
  • "І як тепер заснути після цього всього?";
  • "Люсіє, не зупиняйся, дівчинко";
  • "50 відтінків спокуси".


Люсія Яворчекова приміряла еротичну білизну / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова – надзвичайно спокуслива красуня. Тож ми максимально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які вона регулярно викладає у мережі!

Автор: Назарій Лазур