Фитнес-модель Люсия Яворчекова показала грудь в крошечном топе

Люсия Яворчекова – одна из тех немногих красавиц, за которыми мы следим в инстаграме с огромным удовольствием. Оно и неудивительно, ведь фитнес-модель регулярно радует своих подписчиков горячими фото. Не стал исключением ее последний пост. Айда наслаждаться соблазном вместе с Men 24!

На серии горячих фото, сделанных на кухне, Люсия Яворчекова позирует в крохотном топе и трусиках. Все для того, чтобы каждый из ее подписчиков мог вдоволь налюбоваться пышными формами красавицы.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

"Что ты хочешь на завтрак?", – написала Люсия под публикацией.

Мы не знаем, чем бы мы хотели завтракать, но знаем: увидеть на своей кухне фитнес-модель мы хотели бы точно. И с нами соглашаются поклонники Люсии Яворчековой. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев:

"Настоящая богиня";

"У тебя очень безупречное тело";

"Это очень и очень сексуально";

"Горячая и мыла";

"С этого бы начинать каждое утро";

"Абсолютно потрясающая";

"Ты – настоящее пламя";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Ты девушка из моих грез".



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова показала пышный бюст в крошечном топе / Фото с инстаграма Яворчековой

Наслаждайся Фитнес-тренерка Тэмми Хемброу похвасталась перед подписчиками пышными формами

Люсия Яворчекова однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому не медли. Ты же не хочешь упустить свеженькую порцию горяченького от фитнес-модели?