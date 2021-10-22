Фітнес-модель Люсія Яворчекова показала груди у крихітному топі

22 жовтня 2021 , 04:42
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Люсія Яворчекова – одна з тих небагатьох красунь, за якими ми слідкуємо в інстаграмі з величезним задоволенням. Воно й не дивно, адже фітнес-модель регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. Не став винятком її останній пост. Гайда насолоджуватися спокусою разом з Men 24!

На серії гарячих фото, зроблених на кухні, Люсія Яворчекова позує у крихітному топі та трусиках. Усе для того, щоб кожен з її підписників міг вдосталь намилуватися пишними формами красуні.

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"Що ти хочеш на сніданок?", – написала Люсія під публікацією.

Ми не знаємо, чим би ми хотіли снідати, але знаємо: побачити на своїй кухні фітнес-модель ми хотіли б точно. І з нами погоджуються прихильники Люсії Яворчекової. Про це свідчать тисячі лайків, а також величезна кількість коментарів:

  • "Справжня богиня";
  • "У тебе надзвичайно бездоганне тіло";
  • "Це дуже і дуже сексуально";
  • "Гаряча та мила";
  • "З цього б починати кожен ранок";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Ти – справжнє полум'я";
  • "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
  • "Ти дівчина з моїх мрій".


Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова показала пишний бюст у крихітному топі / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Тож не зволікай. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від фітнес-моделі?

Автор: Назарій Лазур