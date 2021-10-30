Фитнес-модель Люсия Яворчекова показала великолепный бюст армии подписчиков

Мы с огромным удовольствием следим за Люсией Яворчековой. Роскошная фитнес-модель регулярно выкладывает в сети горячие фото, завораживающие ее миллионную армию поклонников. Не стал исключением свежий пост красавицы, на котором она позирует в обольстительном образе.

Эффектный кадр Люсия Яворчекова сделала в Тулуме. Особого внимания заслуживает платье, которое примерила фитнес-модель. Оно и не удивительно, ведь наряд едва прикрывает пышный бюст красавицы. Чем мы и советуем полюбоваться на Men 24!

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

"Божественное не говорит логикой. Оно говорит энергией. Кожей пробегают муравьи. Просто открой свое сердце и слушай", – написала она под публикацией.

Подписчикам Люсии Яворчековой безумно понравилось свежее фото красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Истинная богиня";

"Люблю тебя, крошка";

"Чрезвычайная красота";

"Потрясающая женщина";

"Ты самая сексуальная модель в инстаграме";

"Я в восторге от тебя";

"Это фото завораживает".



Пышный бюст Люсии Яворчековой взбудоражил пользователей сети / Фото из инстаграма Яворчековой

Наслаждайся Модель Теран Хилоу похвасталась пышными формами в мокрой футболке

Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на фитнес-модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото, которые она регулярно выкладывает для своих поклонников.