На фотографии, которую Теран Хилоу выложила на своем инстаграме, она позирует в трусиках и мокрой футболке. Последняя, ​​к слову, позволяет вдоволь полюбоваться пышным бюстом американской модели. Неудивительно, что ее поклонники в восторге от соблазнительного образа красавицы!

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"Прошла между каплями", – написала Теран под постом.

Подписчикам модели безумно понравилась фотография. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно, ловли лучшие из них:

  • "Красивая девочка";
  • "Я люблю тебя";
  • "Фантастическая красота";
  • "Вот как выглядит настоящая безупречность";
  • "Ты очень горячая";
  • "Очень милая и сексуальная";
  • "У тебя невероятное тело";
  • "Твои ножки завораживают каждого".

Теран Гилоу снялась в мокрой футболке
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