Футбольная Арабская весна и команда беженцев: как работает дипломатия спорта
Источник:Stadium Talk
Как видишь, спортивные события часто меняли мир вокруг – и этому есть множество примеров. Ты уже знаешь о "Крови в бассейне" и "Чуде на льду".
Знаешь и о "самом политизированном" футбольном матче в истории. Чтобы хронологически закрыть тему, еще о нескольких таких примерах расскажем сегодня на Men 24.
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Футбольная Арабская весна
2011 год был годом Арабской весны – волны антиправительственных протестов, которые происходили на Ближнем Востоке.
- На фоне политических потрясений власти силовым образом пытались закрыть футбольные стадионы, чтобы не дать представителям радикальных общин встречаться на трибунах.
- Это спровоцировало возмущение у футбольных фанатов, которые в конце концов и стали едва ли не основной движущей силой восстаний.
Олимпийская команда беженцев на Олимпиаде 2016 года в Бразилии / Фото АР
Беженцы и Олимпиада
В 2016 году Международный олимпийский комитет создал олимпийскую команду беженцев. Зачем? Чтобы спортсмены, принадлежавшие к почти 70 миллионам на то время перемещенным лицам, могли участвовать в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
- Поэтому спортсмены из Эфиопии, Сирии, Демократической Республики Конго и Южного Судана смогли сразиться вместе с другими командами в Бразилии.
- К тому же такое решение МОК привлекло внимание мира к проблеме кризиса беженцев, который все нарастал. И, заметим, не перестал нарастать до сих пор.