Футбольная Арабская весна и команда беженцев: как работает дипломатия спорта

Как видишь, спортивные события часто меняли мир вокруг – и этому есть множество примеров. Ты уже знаешь о "Крови в бассейне" и "Чуде на льду".

Знаешь и о "самом политизированном" футбольном матче в истории. Чтобы хронологически закрыть тему, еще о нескольких таких примерах расскажем сегодня на Men 24.

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Футбольная Арабская весна

2011 год был годом Арабской весны – волны антиправительственных протестов, которые происходили на Ближнем Востоке.

На фоне политических потрясений власти силовым образом пытались закрыть футбольные стадионы, чтобы не дать представителям радикальных общин встречаться на трибунах.

чтобы не дать представителям радикальных общин встречаться на трибунах. Это спровоцировало возмущение у футбольных фанатов, которые в конце концов и стали едва ли не основной движущей силой восстаний.



Олимпийская команда беженцев на Олимпиаде 2016 года в Бразилии / Фото АР

Беженцы и Олимпиада

В 2016 году Международный олимпийский комитет создал олимпийскую команду беженцев. Зачем? Чтобы спортсмены, принадлежавшие к почти 70 миллионам на то время перемещенным лицам, могли участвовать в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.