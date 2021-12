Информация для общего развития тем, кто интересуется исследованием космоса. На портале Space.com собрали добротный ассортимент астероидов, которые человечество исследовало на протяжении многих лет.

И неудивительно, ведь астероиды являются важнейшими строительными блоками нашей Солнечной системы. Изучая их, мы узнаем больше и о появлении спутников, планет и, конечно, нашей Земли.

Также интересно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Первый контакт: Гаспра и Ида

Корабль NASA Galileo был первым, посетившим астероид.

Миссия стартовала 18 октября 1989 года и прибыла на Юпитер 7 декабря 1995 года. Там Galileo провел еще 8 лет.

Но прежде успел сделать несколько пит-стопов – например, на астероидах Гаспра и Ида.

Итак, первая встреча человечества с астероидом состоялась 29 октября 1991, когда Galileo пролетел, собственно, около Гаспры. Аппарат приблизился к астероиду на 1604 километра (это очень близко, если смотреть по космическим меркам).



Ида и Дактиль / Фото NASA

А28 августа 1993 года Galileo снова вошел в историю, пролетев возле первого астероида, у которого есть луна – Иды (с ее Дактилем).

На пути к Юпитеру: Эрос и Матильда

NEAR Shoemaker – особый аппарат NASA, названный в честь учёного-планетолога Юджина Шумейкера, а разработанный для изучения близкоземного астероида Eros. К слову, часть названия NEAR так и расшифровывается – Near Earth Asteroid Rendezvous ("Свидание с близкоземным астероидом").

Аппарат запустили 17 февраля 1996, а 12 февраля 2001 он сел (хотя его для этого и не проектировали) на Эрос.

А перед тем смог еще облететь другой астероид – Матильду.

Итак, Матильду и Эрос смогли сфотографировать с расстояния примерно в 1800 километров (27 июня 1997 и 12 февраля 2000 соответственно).



Эрос и Матильда / Фото NASA

Это небольшие космические скалы: Матильда – 56 километров в поперечнике, а Эрос – 33 километра в самом широком месте.

Го к Сатурну: астероид Мазурский

Совместная миссия NASA и ESA (американского и европейского космических агентств) Cassini стартовала с Земли в 1997 с целью долететь до Сатурна. Аппарат вертелся у планеты и ее спутников между 2004 и 2017, сделав много замечательных открытий.

Именно Cassini узнал, что ледяной спутник Энцелада имеет шлейфы.

И что у Титана есть невероятные озера метана и этана на поверхности и так далее.

Что касается астероидов, Cassini отметился также: аппарат пролетел мимо астероида Мазурского в январе 2000.



Астероид Мазурский / Фото NASA

Этот космический камень имеет диаметр 11 километров. Cassini оценил его размеры и узнал химический состав.

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.