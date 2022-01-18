Голубые медицинские маски делают мужчин привлекательнее: интересное исследование

Новое удивительное исследование провели в Великобритании. Ученые обнаружили, что в масках для лица мужчины выглядят привлекательнее для представительниц противоположного пола.

"Принципы и последствия" – так называется исследование, которое было опубликовано в журнале Cognitive Research психологами из Университета Кардиффа. Ученые под руководством доктора Майкла Льюиса выяснили, как изменилось отношение к людям в масках.

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Еще до начала пандемии коронавируса Майкл Льюис изучал поведение и отношение людей к тем, кто носит медицинские маски.

Как проводили исследования

Группе женщин показали 40 различных мужских лиц и попросили оценить их по шкале от 1 до 10. Некоторые из них были открытыми, другие закрытыми медицинской маской, а некоторые и вовсе прикрывали низ лицо книгой. Выбор женщин был однозначным: наименее привлекательными оказались те, которые были полностью открыты, а мужчины в голубых медицинских масках получили самые высокие баллы – хоть какой-то положительный момент от пандемии.

Наше исследование показывает, что лица считаются наиболее привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Это может быть связано с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в синих масках, и теперь мы ассоциируем их с людьми, которые занимаются уходом за больными или медицинскими работниками,

– рассказывает Майкл Льюис.

Мужчины в медицинской маске выглядят привлекательнее / Фото unsplash

Принципы и последствия

Доктор Льюис отмечает, что во времена, когда человечество чувствует себя уязвимым, ношение медицинских масок может показаться обнадеживающим и настроить более позитивно в отношении их носителей. Кроме того, когда мужчина в маске, взгляд наблюдательниц фокусируется на глазах – а воображение дорисовывает ту часть лица, что прикрыта.

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Раньше любые признаки болезни были большим препятствием для привлекательности. Сейчас же наблюдается сдвиг в человеческой психологии – маски для лица больше не служат сигналом заразности.

Пандемия изменила нашу психологию, то, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться как можно дальше". Это все относится к эволюционной психологии и тому, почему мы выбираем партнеров, которых мы выбираем. Болезнь и признаки болезни могут играть большую роль в выборе партнера,

– добавил доктор Льюис.

Медицинские маски делают мужчин привлекательнее / Фото unsplash

Теперь Майкл Льюис и его команда хотят провести противоположное исследование – выяснить смотрят ли мужчины на женщин в масках с таким же любопытством.