Handlebar Club объединил в Лондоне в конце 1940-х годов мужчин, которые решительно отказались от использования бритвы в пользу волос над верхней губой. Усачи собирались вместе, чтобы продемонстрировать свои усатые достижения, обсудить насущные вопросы, ну и, конечно же, выпить.

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Первое заседание членов Британского общества усачей состоялось 17 апреля 1947 года. Это событие стало настолько громким, что в тот же вечер о нем написали в издании News Revue. Статья вышла с громким заголовком "The Smashers 'Club" – Сногсшибательный клуб. Кроме того, на первом собрании один из основателей клуба комедийный писатель и актер Джимми Эдвардс объявил главное правило клуба.

Целью клуба усачей было и остается объединение тех, кто носит усы (борода строго запрещена) – в социальном плане, для спорта и всеобщего веселья,

– гласило главное правило Handlebar Club.

Первое собрание лондонского клуба усачей в 1947 году / Фото Life

Учредителями Handlebar Club в основном были бывшие офицеры Королевских военно-воздушных сил Британии, ведь усы там были в особом почете. Членами клуба усачей были известные в Лондоне личности.

Кроме того, что мужчины собирались, чтобы похвастаться вторичным половым признаком, они делились советами о том:

что делать, чтобы усы не поднимались вверх – для этого использовали специальные весы для усов;

как именно нужно спать, чтобы не помять усы – обязательно только на спине;

как избежать побочных эффектов "чрезмерного погружения усов в алкоголь", который является главным врагом усов во время раннего развития – не пить или сбрить усы.

Не обходили вниманием и вопросы поцелуев. Чтобы хоть как-то разобраться в этом деликатном деле, на заседание усачи пригласили специально обученную женщину, которая им помогала. Но все было в границах приличия.

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life

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Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life