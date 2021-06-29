Они сегодня плакали: горячие девушки футболистов сборной Германии – фото 18+

Сборная Германии по футболу не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020. И очень жаль, ведь с такими вдохновительницами немецкие футболисты однозначно имели все шансы попасть и в финал. Айда вместе с Men 24 знакомиться с соблазнительными и сексуальными возлюбленными игроков сборной Германии!

И хотя футболистам немецкой сборной не удалось попасть в 1/4 финала Евро-2020, это не мешает нам вспомнить красавиц, которые вдохновляют спортсменов. Практически рядом с каждым из них – если не со всеми – по жизни идет возлюбленная, которая вдохновляет на новые свершения. И именно им мы посвящаем свой новый материал!

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Сандра Джерси

С прошлого года волшебная модель встречается со звездой Сержем Гнабри. 23-летняя красавица родилась в Цюрихе, Швейцария. Как известно, она участвует в гуманитарной помощи, путешествуя по миру. А еще она снялась в видеоклипе на песню немецкого певца Пьетро Ломбарди "Phenomenal".

Изабель Гуларт

Изабель находится на пике карьеры. 36-летняя бразильская красавица, которая встречается с Кевином Траппом, наиболее известна тем, что была "ангелом" Victoria's Secret с 2005 по 2008 годы. Она также появилась в выпуске Sports Illustrated's Swimsuit и снималась в рекламных кампаниях для Armani Exchange.

Сара Арфауи

26-летняя Сара – телеведущая из Италии. Она также работала моделью. Сара – возлюбленная аса "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана. Их впервые заметили вдвоем в Портофино, Италия, когда пара вместе отдыхала перед началом Евро-2020.

Софи Лено

Кажется, что вратари Германии всегда встречаются с красивыми женщинами, и Бернд Лено из "Арсенала" не исключение. 23-летняя Софи родом из Дюссельдорфа и познакомилась с Лено, когда ей было всего 18 лет. Они поженились в прошлом году в ее родном городе на частной церемонии перед друзьями и семьей.

София Вебер

София в основном держалась в тени. Стала же известной она после того, как позировала со своим парнем Каем Хавертцем после победы "Челси" в Лиге Чемпионов с трофеем. Она и Кай – вместе с детства. Познакомилась будущая пара в школе, когда Кай был начинающим футболистом.

Кристина Гинтер

27-летняя Кристина считает себя филантропом и занимается благотворительностью. В 2015 году она познакомилась с немецким полузащитником Маттиасом Гинтером, а в 2018 году пара поженилась. Романтик Гинтер сделал предложение возлюбленной в частном самолете. Поэтому для них любовь буквально витала в воздухе.

Надеемся, что эти красавицы будут вдохновлять футболистов на новые свершения. И уже в следующий раз сборная Германии выйдет не только в четвертьфинал, но и победит на Евро-2024.

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