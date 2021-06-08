Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы: откровенное фото актрисы 18+

Актриса Гвинет Пэлтроу та еще провокаторша. То она занимается выпуском свечей с ароматом своей вагины, то рассказывает о нетрадиционных методах лечения. А еще она охотно обнажается перед камерами. Например, на этот раз она сделала это для съемки рекламы собственного бренда ювелирных изделий. Наслаждайся порцией соблазна от Гвинет Пэлтроу на Men 24!

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила, что лучше будут продаваться серьги, золотые цепочки и другие украшения, если сняться для их рекламы топлес. Это она и сделала, чем не на шутку взбудоражила пользователей сети, которые следят за ее брендом Goop.

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Мы не удивлены, что откровенное фото сразу же насобирало десятки тысяч лайков в инстаграме. Подозреваем, успех был бы неистовее, если бы она выложила его на своей странице. Не обошлось без комментариев от пылких поклонников актрисы:

"Она очень привлекательная";

"Красивое фото Гвинет";

"Люблю тебя, красавица";

"Я твой страстный поклонник";

"Самая красивая и сексуальная женщина в мире";

"Она – настоящая икона";

"Безупречное тело".

Гвинет Пэлтроу вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только поставить лайк этому фото, но и подписаться на страницу актрисы в инстаграме. Иногда она публикует такие кадры, которые не оставляют абсолютно никого равнодушным.

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