Гвінет Пелтроу знялася топлес для реклами: відверте фото актриси 18+

Актриса Гвінет Пелтроу та ще провокаторка. То вона займається випуском свічок з ароматом своєї вагіни, то розповідає про нетрадиційні методи лікування. А ще вона залюбки оголяється перед камерами. Наприклад, цього разу вона зробила це для зйомки реклами власного бренду ювелірних виробів. Насолоджуйся порцією спокуси від Гвінет Пелтроу на Men 24!

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу вирішила, що найкраще продаватимуться сережки, золоті ланцюжки й інші прикраси, якщо знятися для їхньої реклами топлес. Це вона й зробила, чим не на жарт розбурхала користувачів мережі, які стежать за її брендом Goop.

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Ми не здивовані, що відверте фото відразу ж набрало десятки тисяч лайків в інстаграмі. Підозрюємо, успіх був би шаленішим, якби вона виклала його на власній сторінці. Не обійшлося без коментарів від палких шанувальників актриси:

"Вона надзвичайно приваблива";

"Красиве фото Гвінет";

"Люблю тебе, красуне";

"Я твій палкий шанувальник";

"Найкрасивіша та найсексуальніша жінка на світі";

"Вона – справжня ікона";

"Бездоганне тіло".

Гвінет Пелтроу викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо не лише поставити лайк цьому фото, а й підписатися на сторінку актриси в інстаграмі. Іноді вона викладає такі кадри, які не залишають абсолютно нікого байдужим.

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