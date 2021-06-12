Бывшая звезда гольфа снялась в экстремальном белье: провокационное фото 18+

Знакомься, на этот раз под нашим прицелом Холли Сондерс. 34-летняя бывшая звезда гольфа променяла клюшку на эротическое нижнее белье, а поле – на свою страницу в инстаграме. Ее она ведет очень активно, выкладывая горячие фото, которые будоражат пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна от Холли Сондерс на Men 24!

Холли Сондерс на этот раз решила пойти из козырей. Для этого она выложила в сеть фото, на котором позирует в экстремальном нижнем белье. Сразу же заметим, что оно едва прикрывает ее тело. Что очень понравилось подписчикам 34-летней красавицы.

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"Всегда классика", – написала она под постом, подписав фотографа Эшли К, которая работала над этим кадром.

Пользователям сети понравился откровенный образ бывшей гольфистки, ее стальной пресс, а также соблазнительные изгибы. Поэтому они охотно засыпали Холли не только лайками, но и комментариями:

"Возрожденная богиня-воин";

"Один из моих самых любимых фото";

"Это моя девочка!";

"Чрезвычайно потрясающая";

"Абсолютно невероятная";

"У тебя чрезвычайное тело";

"Очень жарко";

"Становишься лучше с каждым днем".

Айда подписываться на Холли Сондерс. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме еще будет достаточно много жарких фото, которые лишат тебя покоя и сна.

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