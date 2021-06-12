Колишня зірка гольфу знялася в екстремальній білизні: провокативне фото 18+

Знайомся, цього разу під нашим прицілом Голлі Сондерс. 34-річна колишня зірка гольфу проміняла ключку на еротичну спідню білизну, а поле – на свою сторінку в інстаграмі. Її вона веде максимально активно, викладаючи гарячі фото, які розбурхують користувачів мережі. Насолоджуйся порцією спокуси від Голлі Сондерс на Men 24!

Голлі Сондерс цього разу вирішила піти з козирів. Для цього вона виклала у мережу фото, на якому позує в екстремальній спідній білизні. Відразу ж зауважимо, що вона заледве прикриває її тіло. Що й дуже сподобалося підписникам 34-річної красуні.

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"Завжди класика", – написала вона під постом, позначивши фотографиню Ешлі К, котра працювала над цим кадром.

Користувачам мережі сподобався відвертий образ колишньої гольфістки, її сталевий прес, а також спокусливі вигини. Тож вони залюбки засипали Голлі не лише лайками, а й коментарями:

"Відроджена богиня-воїн";

"Одне з моїх найулюбленіших фото";

"Це моя дівчинка!";

"Надзвичайно приголомшлива";

"Абсолютно неймовірна";

"У тебе надзвичайне тіло";

"Дуже спекотно";

"Стаєш кращою з кожним днем".

Гайда підписуватися на Голлі Сондерс. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі ще буде досить багато спекотних фото, які позбавлять тебе спокою та сну.

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