"Идеал красоты и сексуальности": Даша Астафьева в купальнике изрядно взбудоражила сеть

14 января 2022 , 01:52
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Даши Астафьевой

Если идеальных женщин нет, то кто тогда Даша Астафьева? Певица в очередной раз взбудоражила сеть своим соблазнительным фото. Им можно любоваться вечностью.

Даша Астафьева последние несколько дней активно делится со своими подписчиками фотографиями с отдыха. И, конечно, на них красавица позирует в купальнике. Это позволяет не только достаточно полюбоваться ее природной красотой, а и чрезвычайной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.

Стоит внимания Лучшие крепкие напитки 2021 года в мире: Nemiroff в списке

На свежем селфи певица позирует, лежа на полотенце. Кадр позволяет буквально утонуть в глубоком декольте Даши Астафьевой. И нет ничего удивительного в том, что фотография собрала не только множество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Симпатичненькая";
  • "Даша – ты невероятная";
  • "Мне кажется, что Даша с возрастом становится еще лучше";
  • "Вы такая красивая и живая";
  • "Идеальная, шикарная, неповторимая";
  • "Конфетка";
  • "Даша, я восхищаюсь тобой";
  • "Грудь просто огонь";
  • "Для меня Даша – идеал женской красоты и сексуальности";
  • "Истинная богиня";
  • "Даша, вы моя мечта";
  • "Шикарная барышня";
  • "Почему ягодицы не показала?".


Соблазнительное фото Даше Астафьевой понравилось ее подписчикам / Фото с инстаграма Астафьевой

Наслаждайся Бывшая порноактриса Ева Хенгер похвасталась соблазнительными формами в купальнике

Поклонники Даши Астафьевой в восторге от нее. Да и мы просто не можем оторвать взгляд от певицы. Если ты до сих пор не подписался на нее, пора сделать это немедленно. Ты же не хочешь упустить свеженькую порцию горяченького?

Автор: Назарій Лазур