"Ідеал краси та сексуальності": Даша Астаф'єва у купальнику неабияк розбурхала мережу

Якщо ідеальних жінок не існує, то хто тоді Даша Астаф'єва? Співачка вкотре розбурхала мережу своїм спокусливим фото. Ним можна милуватися вічність.

Даша Астаф'єва останні кілька днів активно ділиться зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. І, ясна річ, на них красуня позує у купальнику. Це дозволяє не лише вдосталь помилуватися її природною красою, а надзвичайною фігурою. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.

Варте уваги Найкращі міцні напої 2021 року у світі: Nemiroff у списку

На свіжому селфі співачка позує, лежачи на рушнику. Кадр дозволяє буквально потонути в глибокому декольте Даші Астаф'євої. І немає нічого дивного в тому, що світлина зібрала не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Симпатичненька";

"Даша – ти неймовірна";

"Мені здається, що Даша з віком стає ще кращою";

"Ви така красива та жива";

"Ідеальна, шикарна, неповторна";

"Цукерочка";

"Даша, я захоплююся тобою";

"Груди просто вогонь";

"Для мене Даша – ідеал жіночої краси та сексуальності";

"Справжня богиня";

"Даша, ви моя мрія";

"Шикарна панянка";

"Чому сідниці не показала?".



Спокусливе фото Даші Астаф'євої сподобалося її підписникам / Фото з інстаграму Астаф'євої

Насолоджуйся Колишня порноактриса Єва Хенґер похизувалася спокусливими формами у купальнику

Прихильники Даші Астаф'євої у захваті від неї. Та й ми просто не можемо відірвати погляду від співачки. Якщо ти досі не підписався на неї, то пора зробити це негайно. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького?