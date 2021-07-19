Горячая украинская актриса показала идеальную фигуру в купальнике: соблазнительное фото

Актриса Ирина Сопонару не устает радовать своих подписчиков горячими фото. На этот раз 34-летняя звезда "Женского квартала" снялась в купальнике на яхте. Свеженький кадр красавицы не на шутку взбудоражил пользователей сети. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Ирины Сопонару!

Ирина Сопонару с огромным удовольствием щеголяет своей идеальной фигурой. Неудивительно, что на ее инстаграме можно регулярно увидеть кадры, на которых она позирует, например, в купальниках. На этот раз 34-летняя красавица решила не менять правила игры.

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Крутое фото, на котором актриса позирует в черном купальнике, ей сделали во время отдыха на яхте. Дополняет соблазнительный образ красная бандана. То ли для создания цветового акцента, то ли для того, чтобы в голову не напекло.

Неудивительно, что за считанные часы кадр Ирины Сопонару собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Сексуальная девушка";

"Соблазнительная Иринка";

"Клубничная бомба";

"Стильно, классно, и фото крутое";

"Невероятная красавица";

"Я, конечно же, не пират, но такую ​​яхту я бы украл";

"Роскошная Афродита".

Ирина Сопонару вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем поставить лайк красавице, а также подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от 34-летней актрисы?

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