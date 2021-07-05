Согласно данным авторитетного рейтинга IWSR TOP100, бренд Nemiroff возглавил рейтинг международных спиртных компаний по скорости роста. И это, заметим, среди всех крепких напитков в мире. Чем не причина гордиться нашими?

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Рынок крепких напитков существенно сократился

Статистика свидетельствует о том, что общий мировой рынок крепких напитков сократился на 169,9 миллиона 9-литровых ящиков до 2,4 миллиарда ящиков в 2020 году. Анализ рынка объяснил такое стремительное падение ограничениями, которые повлияли не только на конечного потребителя, но и на дистрибьюторов, рестораторов, а также представителей туристической отрасли.

Поэтому по результатам непростого 2020 года, IWSR решили составить рейтинг, чтобы увидеть динамику рынка крепких напитков. Он, заметим, упал с 41,3% в 2018 году до 41% в 2020. И хотя этот спад не столь существенный, но он заслуживает внимания.

Это интересно: в 2016 году говорилось о 32,7%. А это значит, что рынок уверенно двигался вверх.

Nemiroff – бренд, который показал сумасшедший прирост

И хотя в рейтинге из 100 позиций представлены только 16 брендов водки, это не значит, что она потеряла свою популярность. Об этом свидетельствует хотя бы то, что бренду Nemiroff удалось стать №1 по скорости роста не только среди водки, но и всех крепких напитков в мире!



Nemiroff в 2020 году удалось стать брендом №1 по скорости роста в мире / Фото Nemiroff

Эти непростые времена буквально повысили спрос на водку премиум-класса, а вот вкусовая водка вообще переживает эпоху Возрождения. Ладно, давай без лирики. Если говорить только сухими цифрами, то Nemiroff показал рост на 18.2% в 2020 году. Заметим, что ближайший конкурент среди водки – Tito's Handmade – на 15,1%. Третья позиция за Fireball Cinnamon Whisky с 13,1%.

Генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский пояснил, что положительная динамика продаж свидетельствует о способности компании быстро адаптироваться, выходя на новые рынки.

В целом же, бренд из Украины представлен в более чем 80 странах мира, и это число постоянно растет. За последний год компания провела масштабный редизайн своей продукции, запустила смелую вкусовую линейку, вышла из десяти новых рынков и усилила позиции на уже существующих, в том числе благодаря стратегическому партнерству с Coca-Cola HBC.

Nemiroff уже хорошо известный бренд на многих рынках, но с таким опытным партнером как Coca-Cola HBC мы рассчитываем достичь новых высот,

– отмечает Сорочинский.

Он отметил, что премиальные линейки – Nemiroff De Luxe и Nemiroff The Inked Collection и Lex – показали большой прирост в 2020 году. Не в последнюю очередь благодарить за это нужно потребительский спрос на удобные форматы для коктейлей.



Успеху бренда Nemiroff способствовала также популярность премиальных линеек / Фото Nemiroff

Напомним, что ранее Nemiroff получил статус "Vodka Brand Champion 2021" . А это значит, что он стал водочным брендом №1 в мире по версии авторитетного медиа в индустрии напитков The Spirits Business.

Каждая новая награда и лидерство в рейтингах свидетельствует о несгибаемом характере и неудержимом духе бренда Nemiroff. Он показывает, что непростые времена необходимые для поиска новых возможностей, а качественная продукция всегда будет в фаворите как у потребителей, так и в международных экспертов.

И это только начало!