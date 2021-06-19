Украинская актриса похвасталась идеальным телом в нижнем белье: горячее фото

Соблазнительная звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару не устает делиться со своими подписчиками горячими фото. На этот раз актриса снялась в нижнем белье, что позволило ее поклонникам разглядеть идеальные формы красавицы. Неудивительно, что фотография не на шутку взбудоражила пользователей сети. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией красоты и соблазна!

На новом фото Ирина Сопонару позирует в откровенном нижнем белье. Дополняет образ черный парик и солнцезащитные очки. В таком "камуфляже" узнать красавицу с "Женского квартала" – задача не из простых.

Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

"Круто быть хорошим", – написала Сопонару под публикацией. Нам же остается только гадать, что она имела в виду.

Какое бы содержание не закладывала актриса, это не помешало поклонникам буквально засыпать ее лайками, а также комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Секси-пэкси";

"Как же шикарно";

"Имеешь чрезвычайно сексуальный вид";

"Что же это за пантера? Женщина-хищница";

"Сильно! Хорошие ноги";

"Ты решила меня свести с ума?".

Мы тоже не будем скрывать тот факт, что это фото нам изрядно понравилось. Оно и неудивительно, ведь на соблазнительные изгибы Ирины Сопонару можно смотреть вечность. А чтобы не пропустить порцию горяченького, рекомендуем на нее подписаться!

Наслаждайся Бывшая биатлонистка снялась в соблазнительном образе, который взбудоражил сеть: горячее фото