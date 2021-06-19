Украинская актриса похвасталась идеальным телом в нижнем белье: горячее фото

19 июня 2021 , 23:36
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Источник:

инстаграм Ирины Сопонару

Соблазнительная звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару не устает делиться со своими подписчиками горячими фото. На этот раз актриса снялась в нижнем белье, что позволило ее поклонникам разглядеть идеальные формы красавицы. Неудивительно, что фотография не на шутку взбудоражила пользователей сети. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией красоты и соблазна!

На новом фото Ирина Сопонару позирует в откровенном нижнем белье. Дополняет образ черный парик и солнцезащитные очки. В таком "камуфляже" узнать красавицу с "Женского квартала" – задача не из простых.

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"Круто быть хорошим", – написала Сопонару под публикацией. Нам же остается только гадать, что она имела в виду.

Какое бы содержание не закладывала актриса, это не помешало поклонникам буквально засыпать ее лайками, а также комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Секси-пэкси";
  • "Как же шикарно";
  • "Имеешь чрезвычайно сексуальный вид";
  • "Что же это за пантера? Женщина-хищница";
  • "Сильно! Хорошие ноги";
  • "Ты решила меня свести с ума?".

Мы тоже не будем скрывать тот факт, что это фото нам изрядно понравилось. Оно и неудивительно, ведь на соблазнительные изгибы Ирины Сопонару можно смотреть вечность. А чтобы не пропустить порцию горяченького, рекомендуем на нее подписаться!

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Автор: Назарій Лазур