На фестивале Tattoo Collection посетители смогут ознакомиться с новыми экспериментальными техниками, увидеть эскизы лучших мастеров Украины, заказать эскиз, а также сделать татуировку. Более того: можно выиграть татуировки. Мастера же будут бороться в 10 номинациях за кубок Golden Machine.
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На мероприятии можно будет окунуться в культуру татуировок с головой / Фото Unsplash
Также гостей фестиваля Tattoo Collection ожидает:
- шоу байкеров;
- стенды с оборудованием;
- мастер-классы;
- выступления диджеев;
- парад автомобилей в стиле Rat-Rod;
- фудкорт с уличной едой;
- коктейли на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection;
- палатка с предсказаниями;
- детская развлекательная зона.
Со всей программе Tattoo Collection можно ознакомиться на сайте мероприятия.
За годы своего проведения Tattoo Collection успел сформировать неформальное комьюнити горячих поклонников тату-культуры, пирсинга, шрамирование и просто нестандартного образа жизни. Все они соберутся на фестивале, чтобы окунуться в особую атмосферу свободного от всех предубеждений мероприятия,
– отмечают организаторы.
Гости мероприятия также смогут попробовать коктейли на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection / Фото Nemiroff
Средства, собранные на тату-фестивале, направят на благотворительную цель. Их отдадут на обучение профессии мастера-татуировщика нескольких молодых людей из многодетных семей.
Стоимость билетов на мероприятие стартует с 160 гривен. В этом году их можно будет приобрести не только привычным образом, но и с помощью NFT-токенов. Владельцы NFT-билетов не только получат вход на фестиваль Tattoo Collection, но и цифровой актив, бесплатные напитки на баре и другие приятные сюрпризы.
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