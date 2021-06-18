На фестивале Tattoo Collection посетители смогут ознакомиться с новыми экспериментальными техниками, увидеть эскизы лучших мастеров Украины, заказать эскиз, а также сделать татуировку. Более того: можно выиграть татуировки. Мастера же будут бороться в 10 номинациях за кубок Golden Machine.

Примечательно Nemiroff и крупнейшая сеть барбершопов Украины Frisor объявили о сотрудничестве



На мероприятии можно будет окунуться в культуру татуировок с головой / Фото Unsplash

Также гостей фестиваля Tattoo Collection ожидает:

шоу байкеров;

стенды с оборудованием;

мастер-классы;

выступления диджеев;

парад автомобилей в стиле Rat-Rod;

фудкорт с уличной едой;

коктейли на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection;

палатка с предсказаниями;

детская развлекательная зона.

Со всей программе Tattoo Collection можно ознакомиться на сайте мероприятия.

За годы своего проведения Tattoo Collection успел сформировать неформальное комьюнити горячих поклонников тату-культуры, пирсинга, шрамирование и просто нестандартного образа жизни. Все они соберутся на фестивале, чтобы окунуться в особую атмосферу свободного от всех предубеждений мероприятия,

– отмечают организаторы.

Заметим, что партнером мероприятия Tattoo Collection является бренд Nemiroff, ведь именно культура татуировок стала вдохновением для создания линейки вкусовой водки The Inked Collection.



Гости мероприятия также смогут попробовать коктейли на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection / Фото Nemiroff

Средства, собранные на тату-фестивале, направят на благотворительную цель. Их отдадут на обучение профессии мастера-татуировщика нескольких молодых людей из многодетных семей.

Стоимость билетов на мероприятие стартует с 160 гривен. В этом году их можно будет приобрести не только привычным образом, но и с помощью NFT-токенов. Владельцы NFT-билетов не только получат вход на фестиваль Tattoo Collection, но и цифровой актив, бесплатные напитки на баре и другие приятные сюрпризы.