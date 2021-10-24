Испанская актриса Эстер Експозито похвасталась аппетитными формами в прозрачном платье

24 октября 2021 , 02:44
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Источник:

инстаграм Эстер Експозито

На этот раз под нашим прицелом Эстер Експозито. Сексуальная испанская актриса, которая стала безумно популярной благодаря съёмкам в сериале "Элита", не на шутку будоражит своих подписчиков. И делает она это в довольно жарких образах. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от волшебной звезды!

На серии кадров, которые Эстер Експозито выложила на своем инстаграме, она позирует в прозрачном платье. Этот наряд позволяет каждому поклоннику испанской актрисы вдоволь полюбоваться ее аппетитными формами.

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Неудивительно, что за сутки фотографии собрали почти 5 миллионов лайков. Также под публикацией Эстер появилось множество комментариев. Лучшие из них мы оставляем для тебя:

  • "Ты просто невероятная";
  • "Крошка, от тебя просто невозможно оторвать взгляда";
  • "Настоящая королева";
  • "Из-за тебя мне захотелось подняться по ступенькам";
  • "Хотел бы я быть рядом с тобой сейчас";
  • "Сексуальная малышка";
  • "Почему ты настолько безупречная?".


Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито


Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито


Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито

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Мы тоже в восторге от Эстер Експозито. Роскошная испанская модель буквально не оставляет выбора: на нее просто необходимо подписаться. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию соблазна от красавицы?

Автор: Назарій Лазур