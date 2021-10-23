На эффектных кадрах Николь Шерзингер щеголяет роскошными формами. Неудивительно, что поклонникам певицы безумно понравились фотографии, сделанные у бассейна. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, которые они оставили под постом красавицы.

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"Доброе утро", – написала Шерзингер под публикацией.

Подписчики певицы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комплименты. Они воспели роскошную фигуру красавицы. Лови лучшие из комментариев:

  • "Таким должно быть действительно хорошее утро";
  • "Я безумно влюблен в тебя";
  • "От этого бикини невозможно оторвать взгляда";
  • "Какая же ты милая";
  • "Настоящая королева лета";
  • "Ты вдохновляешь меня";
  • "Ты очень безупречная";
  • "На тебе очень сексуальное бикини";
  • "Какое у тебя крутое тело";
  • "Твоя фигура роскошная".

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

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Николь Шерзингер вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы предлагаем тебе подписаться на певицу. Ты же не хочешь пропустить свежие горячие фото звезды?