На эффектных кадрах Николь Шерзингер щеголяет роскошными формами. Неудивительно, что поклонникам певицы безумно понравились фотографии, сделанные у бассейна. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, которые они оставили под постом красавицы.

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"Доброе утро", – написала Шерзингер под публикацией.

Подписчики певицы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комплименты. Они воспели роскошную фигуру красавицы. Лови лучшие из комментариев:

"Таким должно быть действительно хорошее утро";

"Я безумно влюблен в тебя";

"От этого бикини невозможно оторвать взгляда";

"Какая же ты милая";

"Настоящая королева лета";

"Ты вдохновляешь меня";

"Ты очень безупречная";

"На тебе очень сексуальное бикини";

"Какое у тебя крутое тело";

"Твоя фигура роскошная".



Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

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