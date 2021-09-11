Как использовать инвентарь для тренировок во время секса: 4 крутые секс-позы

Кто сказал, что инвентарь для тренировок нужно использовать только для работы над собственным телом? Мы рекомендуем взять его на вооружение для интимных игрищ. Гарантируем, тебя больше не будет мучить совесть, что скамья для пресса стоит без дела!

К твоему вниманию 4 крутые секс-позы, которые можно выполнять с использованием спортивного инвентаря. Гарантируем, вы получите максимальное удовольствие от процесса!

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1. Дикие пони

Пусть твоя партнерша лежит животом на большом мяче для упражнений, а ее руки лежат на полу. Затем ты можешь войти в нее сзади в положении стоя. Но будь максимально осторожным, чтобы мяч не перевернулся в порывах страсти.



Возьми на вооружение позицию Дикие пони / Иллюстрация LUCYMACARONI

2. Дайв-бар

Поставь ее на перекладину для подтягивания, а затем оберни ее ноги вокруг твоих бедер. Она может качаться вперед и назад, пока ты будешь использовать силу верхней части тела, чтобы удерживать ее. Эта позиция не подходит для неторопливого секса. Поэтому здесь следует понимать, что скорость – то, что вам нужно.



Дайв-бар – отличная позиция для секса на перекладине / Иллюстрация LUCYMACARONI

3. Беговая дорожка Split

Попроси ее запрыгнуть на выключенную беговую дорожку, положив ногу на каждую опору для рук, чтобы ее таз завис в воздухе. Ты должен скользить в ней, будто ты легко пробегаешь беговой дорожкой. Чтобы помочь ей сохранить равновесие, ты можешь схватить ее за ягодицы, притянув ближе, когда она отталкивается.



Беговую дорожку тоже можно использовать для занятия сексом / Иллюстрация LUCYMACARONI

4. Антигравитационный шар

В этом положении она ложится на большой мяч для йоги, кладя ноги тебе на плечи. Она может позволить своей голове откинуться назад, а рукам повиснуть расслабленными. В этой позиции она может наслаждаться прекрасным сеансом орального секса в невесомости. Ты отвечаешь за то, чтобы сохранять устойчивость и любоваться красотой своей возлюбленной.



Эта позиция подойдет для невесомого куннилингуса / Иллюстрация LUCYMACARONI

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Возьми на вооружение эти секс-позиции, чтобы подарить ей максимум удовольствия от этого приятного процесса. Гарантируем, вам обоим понравится!