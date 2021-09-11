Як використати інвентар для тренувань під час сексу: 4 круті секс-пози

Хто сказав, що інвентар для тренувань потрібно використовувати лише для роботи над власним тілом? Ми рекомендуємо взяти його на озброєння для інтимних ігрищ. Гарантуємо, тебе більше не мучитиме совість, що лава для преса стоїть без діла!

До твоєї уваги 4 круті секс-пози, які можна виконувати з використанням спортивного інвентарю. Гарантуємо, ви отримаєте максимальне задоволення від процесу!

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1. Дикі поні

Нехай твоя партнерка лежить животом на великому м'ячі для вправ, а її руки лежать на підлозі. Потім ти можеш увійти в неї ззаду в положенні стоячи. Але будь максимально обережним, щоб м'яч не перекинувся у поривах пристрасті.



Візьми на озброєння позицію Дикі поні / Ілюстрація LUCYMACARONI

2. Дайв-бар

Постав її на перекладину для підтягування, а потім оберни її ноги навколо твоїх стегон. Вона може гойдатися вперед і назад, поки ти використовуватимеш силу верхньої частини тіла, щоб утримувати її. Ця позиція не підходить для неквапливого сексу. Тож тут варто розуміти, що швидкість – те, що вам потрібно.



Дайв-бар – відмінна позиція для сексу на перекладині / Ілюстрація LUCYMACARONI

3. Бігова доріжка Split

Попроси її застрибнути на вимкнену бігову доріжку, поклавши ногу на кожну опору для рук, щоб її таз завис у повітрі. Ти повинен ковзати у ній, ніби ти легко пробігаєш біговою доріжкою. Щоб допомогти їй зберегти рівновагу, ти можеш схопити її за сідниці, притягнувши ближче, коли вона відштовхнеться.



Бігову доріжку теж можна використати для заняття сексом / Ілюстрація LUCYMACARONI

4. Антигравітаційна куля

У цьому положенні вона лягає на великий м'яч для йоги, кладучи ноги тобі на плечі. Вона може дозволити своїй голові відкинутися назад, а рукам повиснути розслабленими. У цій позиції вона може насолоджуватися чудовим сеансом орального сексу в невагомості. Ти відповідаєш за те, щоб зберігати стійкість та милуватися красою своєї коханої.



Ця позиція підійде для невагомого кунілінгусу / Ілюстрація LUCYMACARONI

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Візьми на озброєння ці секс-позиції, щоб подарувати їй максимум задоволення від цього приємного процесу. Гарантуємо, вам обом сподобається!