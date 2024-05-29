Это может продвинуть или задвинуть твое резюме: эксперты назвали 3 ошибки, связанные с адресом

Соискатель работы разочаровывается, когда на его резюме нет ответа. Есть много причин, почему такое происходит, и одна из них может быть связана с адресом.

Это потому, что адрес, который ты указываешь в своем резюме, или его отсутствие, может убрать тебя из числа претендентов. Даже еще до того, как ты получишь шанс представить себя на собеседовании.

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Три типичные ошибки в резюме, связанные с твоим адресом

Эшли Уоткинс Томас, тренер по поиску работы, говорит, что не раз видела резюме без адреса. И она воспринимает это так: "Когда вы намеренно не указываете важную информацию в своих документах, мы знаем, что вы что-то скрываете".

Итак, первая ошибка в том, что ты можешь не указывать адрес.

С другой стороны, то, как ты пишешь свой адрес, также может стать решающим фактором для определенных вакансий, и здесь скрывается вторая ошибка.

Адрес может способствовать или не способствовать твоей заявке на работу.

Джессика Эрнандес, тренер по развитию карьеры, говорит, что для удаленной работы "единственным элементом, который имеет значение, является страна". В таких случаях просто нужно четко указать, что ты работаешь в Украине, например, на должности, которая базируется в Украине.

Поиск работы имеет больше шансов завершиться успехом при удачном резюме / Фото freepik

Но нужно быть более конкретным для гибридной работы или работы на месте. Здесь ошибкой в резюме будет указывать адрес регистрации, а не фактического проживания.

Если рекрутер ищет местного кандидата, а у него указан адрес, например, не вблизи места работы, то такой кандидат может выпасть из поиска,

– объяснила Эрнандес.

Рекрутеры часто отвергают кандидатов за пределами определенного радиуса, поскольку работа требует местных связей. Они также могут предположить, что ты не сможешь приступить к работе быстро.

Таким образом, соискатели работы должны были бы сигнализировать либо о своем фактическом адресе, или о готовности переехать за определенное время.

Однако третьей ошибкой является и чрезмерная детализация адреса.

Указывать свой полный адрес в заявках на работу, где он не нужен, является лишним шагом. Обычно рекрутерам достаточно указать город, область, почтовый индекс. Можно не указывать свой маленький городок, а указать более известный в регионе населенный пункт.

Также не указывай более одного адреса – например, регистрации и текущий адрес. Это лишь загромождает резюме и увеличивает шансы, что рекрутер пробежит мимо него.