Мы проводим значительную часть своей жизни на работе, поэтому важно, чтобы она нравилась (или хотя бы не вызывала ненависти). Но если тебе действительно повезет, ты найдешь идеальную работу. А вот ее 3 признака.

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Твоя работа соответствует твоим личным ценностям

Основой эффективного поиска работы является определение своих главных ценностей, говорит Морин Вайснер из Kickstart Your Transition, службы карьерного коучинга и консалтинга.

Для начала мы рекомендуем создать список как минимум из 5 – 10 ценностей. Если эти ценности совпадают с предложенной должностью, ты на правильном пути,

– советует специалист.

Когда есть настоящая согласованность между личными ценностями и видением компании, которое она имеет и воплощает, работа будет приносить наивысшее удовольствие.

Работу мечты надо найти и распознать, она имеет несколько признаков / Фото pressfoto@freepik

Твоя работа действительно захватывает тебя

Людям следует искать работу, которая разжигает их интерес, говорит Кейтлин Проктор, карьерный эксперт ZipJob.

Правильно подобранная работа часто вдохновляет людей на то, чтобы узнать больше, повысить эффективность, влиять на ситуацию,

– рассказала Проктор.

Легко понять, когда люди на правильной работе: они охотно рассказывают о ней, о своей компании и о своей роли в ней.

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Твоя работа позволяет жить той жизнью, которой хочется жить

Деньги – это, конечно, не все, но идеальная работа позволит тебе иметь то качество жизни, к которому ты стремишься.

Зарплата всегда является частью уравнения. Твоя зарплата должна соответствовать твоим финансовым целям. Однако есть и другие важные факторы, которые следует учитывать,

– говорит Проктор.

Речь идет о графике работы, что особенно важен в наши дни, о возможности удаленной работы, оплачиваемых выходных, премиях, медицинском страховании и тому подобном. Оптимальное совпадение этих факторов должно намекнуть тебе, в каком месте надо будет остановиться.