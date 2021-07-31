Бразильская супермодель показала роскошную фигуру в бикини: эротическое фото

Следить за Изабель Гулар – одно удовольствие. Поэтому мы просто не могли обойти вниманием один из ее новых постов. На нем бразильская модель позирует в бикини, щеголяя роскошной фигурой. Наслаждайся порцией соблазна от Изабель Гулар на Men 24!

Волшебная Изабель Гулар не оставляет никого равнодушным. Оно и неудивительно, ведь роскошная бразильская модель с огромным удовольствием позирует в нижнем белье или крошечных бикини. На этот раз она показала подписчикам соблазнительные формы, что не на шутку взбудоражило пользователей сети.

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"Закаты и силуэты", – написала она под постом.

За считанные часы публикация набрала более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Я люблю тебя";

"Сама безупречность";

"Ты очень привлекательная";

"У тебя невероятное тело";

"Настоящая королева красоты";

"Какая женщина";

"Потрясающая".



Изабель Гулар в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гулар

Айда подписываться на Изабель Гулар. Это позволит не пропустить порцию свеженького от сексуальной бразильской модели!

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