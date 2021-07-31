Бразильська супермодель показала розкішну фігуру у бікіні: еротичне фото
Джерело:інстаграм Ізабель Гулар
Слідкувати за Ізабель Гулар – одне задоволення. Тож ми просто не могли оминути увагою один з її нових постів. На ньому бразильська модель позує у бікіні, хизуючись розкішною фігурою. Насолоджуйся порцією спокуси від Ізабель Гулар на Men 24!
Чарівна Ізабель Гулар не залишає нікого байдужим. Воно й не дивно, адже розкішна бразильська модель з величезним задоволенням позує у спідній білизні або крихітних бікіні. Цього разу вона показала підписникам спокусливі форми, що не на жарт розбурхало користувачів мережі.
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"Заходи та силуети", – написала вона під постом.
За лічені години публікація набрала понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Я люблю тебе";
- "Сама бездоганність";
- "Ти надзвичайно приваблива";
- "У тебе неймовірне тіло";
- "Справжня королева краси";
- "Яка жінка";
- "Приголомшлива".
Ізабель Гулар у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гулар
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