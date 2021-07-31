Бразильська супермодель показала розкішну фігуру у бікіні: еротичне фото

Слідкувати за Ізабель Гулар – одне задоволення. Тож ми просто не могли оминути увагою один з її нових постів. На ньому бразильська модель позує у бікіні, хизуючись розкішною фігурою. Насолоджуйся порцією спокуси від Ізабель Гулар на Men 24!

Чарівна Ізабель Гулар не залишає нікого байдужим. Воно й не дивно, адже розкішна бразильська модель з величезним задоволенням позує у спідній білизні або крихітних бікіні. Цього разу вона показала підписникам спокусливі форми, що не на жарт розбурхало користувачів мережі.

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"Заходи та силуети", – написала вона під постом.

За лічені години публікація набрала понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Я люблю тебе";

"Сама бездоганність";

"Ти надзвичайно приваблива";

"У тебе неймовірне тіло";

"Справжня королева краси";

"Яка жінка";

"Приголомшлива".



Ізабель Гулар у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гулар

Гайда підписуватися на Ізабель Гулар. Це дозволить не пропустити порцію свіженького від сексуальної бразильської моделі!

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