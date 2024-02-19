Измени свою жизнь кардинально с помощью этих 6 важных вопросов

Бывают моменты, когда хочется полностью изменить свою жизнь. Это то, что современные люди назвали бы ребрендингом нашей жизни. И мы знаем, как помочь тебе это желание воплотить в жизнь.

Бывают моменты, когда на нас находит своеобразное откровение, в котором становится понятно, что так дальше продолжаться не может, что нужно все менять, чтобы быть по-настоящему счастливым.

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Каждого человека должны мотивировать его страсти, мечты или амбиции. Но в мире, в котором мы живем сегодня, трудно найти эти движущие силы и бороться за них. Когда мы чувствуем внутри себя что-то, что подсказывает нам, что мы должны все изменить, мы должны следовать своим инстинктам, чтобы придать значение тому, что действительно имеет для нас значение.

Но начать – это всегда самое трудное. Для этого мы должны задать себе шесть вопросов, ответы на которые помогут нам понять, что мы должны изменить, а что не должны, и, прежде всего, что мы должны расставить в приоритетах. Помогут тебе изменить жизнь искренние ответы на эти 6 вопросов!

Где я нахожусь?

Первое, что нужно сделать, это проанализировать свою отправную точку и выяснить, где я нахожусь в своей жизни. Нахожусь ли в моменте нестабильности и неопределенности? Или, наоборот, нахожусь в счастливом моменте? Важно также знать, какую сеть поддержки я имею, есть ли у меня друзья или семья, которые помогут мне в этом переходе.

Все это будет иметь фундаментальное значение, когда дело дойдет до выбора следующих шагов. Кроме того, ты должен принимать во внимание свое эмоциональное и психическое состояние, а не только финансовое или сентиментальное.

Отсюда ты также должен оглянуться назад и посмотреть, какие обстоятельства, отношения или достижения привели тебя туда, где ты сейчас. Речь идет о том, чтобы ценить свой путь и помнить все уроки, которые ты усвоил.



Сначала нужно понять свою точку отсчета / Фото cookie_studio

Что делает меня счастливыми?

Второй вопрос не должен быть слишком глубоким. Речь идет о размышлениях о мелочах, которые делали тебя счастливым в детстве и сейчас: различные виды деятельности, хобби или опыт. Это те вещи, которые помогают тебе чувствовать себя живым, например, занятия спортом, чтение или приготовление пищи.

Ты должен стараться найти хотя бы 15 минут в день, чтобы посвятить им. Это поможет тебе почувствовать себя счастливее и более творческим, что будет мотивировать тебя.

Какие страхи мешают мне двигаться вперед?

У всех нас есть страхи, голоса внутри, которые заставляют нас сомневаться в своих силах. Но что, если они просто вызваны социальными ожиданиями или прошлым опытом? Пришло время от них избавиться, или по крайней мере научиться с ними справляться.

Мы все в какой-то момент страдаем от страха быть осужденными или неудачи, но, как бы банально это не звучало, если ты не попробуешь, ты никогда не добьешься успеха. Только тогда мы сможем раскрыть весь свой потенциал. Страх – это нормально, но мы не должны позволять ему ограничивать нас.

Кем бы я хотел быть, если бы не боялся перемен?

Нам нужно представить, какими бы мы были, если бы не боялись перемен, что бы мы делали и как бы жили. Речь идет о понимании наших внутренних желаний, пристрастий и всего, что имеет тенденцию утолять страх. Представь себе человека, каким бы ты хотел быть, если бы за тобой никто не наблюдал. Оттуда ты можешь сделать маленькие шаги к этому.



Представь, кем бы ты хотел стать, если бы тебя не пугали изменения / Фото katemangostar

Какое маленькое изменение может вызвать эффект домино?

Именно мелочи, которые мы меняем в своей повседневной жизни, помогают изменить твою жизнь. Все, что ты делаешь, имеет влияние, но мы склонны не ценить его. Это действия, которые могут трансформировать наш образ жизни. Например, начало ведения дневника, занятия спортом, медитация, волонтерство или отказ от того, чего мы не хотим делать.

Как ты хочешь, чтобы тебя запомнили?

Это звучит трагично, но мы должны думать о том, как мы хотим, чтобы другие запомнили нас в будущем. Речь идет также о том, чтобы оглянуться на жизнь, какой мы будем довольны, когда вырастем. Нам нужно представить, какое влияние мы хотим иметь на наш мир, чтобы по-настоящему понять, в чем заключается наше предназначение.

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Эти шесть вопросов помогут тебе переосмыслить свою жизнь, заново открыть себя, расти и развиваться как личности. С ними ты можешь изменить свою жизнь так, чтобы она соответствовала твоим ценностям и мыслям.