Марк Цукерберг покинул "Лигу Плюща", да, но Facebook родился в тех же самых общежитиях Гарварда. А Илон Маск устраивал огромные домашние вечеринки в Университете Пенсильвании, чтобы оплатить свою учебу.

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Давайте посмотрим, где учились самые богатые люди мира, какие степени получили и, в некоторых случаях, когда и почему бросили учебу.



Современные миллиардеры хорошо учились, а бросали университет только когда уже точно видели свое будущее / Фото freepik

Где учились нынешние миллиардеры и насколько успешно

Бернар Арно. Председатель и генеральный директор LVMH, мирового конгломерата товаров роскоши, является инженером, который закончил Политехническую школу, один из ведущих инженерных институтов Франции.

Председатель и генеральный директор LVMH, мирового конгломерата товаров роскоши, является инженером, который закончил Политехническую школу, один из ведущих инженерных институтов Франции. Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX в 1990 году поступил в Королевский университет в Кингстоне, провинция Онтарио в Канаде. Через два года перевелся в Университет Пенсильвании, где изучал физику и экономику в Уортонской школе. В 1995 даже поступил в аспирантуру по материаловедению в Стэнфордском университете, но через два дня бросил учебу.

Генеральный директор Tesla и SpaceX в 1990 году поступил в Королевский университет в Кингстоне, провинция Онтарио в Канаде. Через два года перевелся в Университет Пенсильвании, где изучал физику и экономику в Уортонской школе. В 1995 даже поступил в аспирантуру по материаловедению в Стэнфордском университете, но через два дня бросил учебу. Джефф Безос. Основатель Amazon в 1982 году поступил в Принстонский университет, где сначала изучал физику, но впоследствии переключился на электротехнику и компьютерные науки. В 2008 году предприниматель также получил почетную степень доктора наук и технологий в Университете Карнеги-Меллона.

Основатель Amazon в 1982 году поступил в Принстонский университет, где сначала изучал физику, но впоследствии переключился на электротехнику и компьютерные науки. В 2008 году предприниматель также получил почетную степень доктора наук и технологий в Университете Карнеги-Меллона. Марк Цукерберг. Гендиректор META изучал психологию и компьютерные науки в Гарвардском университете, тогда у него и возникла идея создания Facebook. Сначала социальная сеть была ограничена университетскими пользователями, но Цукерберг увидел больший потенциал и бросил Гарвард в 2005.

Гендиректор META изучал психологию и компьютерные науки в Гарвардском университете, тогда у него и возникла идея создания Facebook. Сначала социальная сеть была ограничена университетскими пользователями, но Цукерберг увидел больший потенциал и бросил Гарвард в 2005. Ларри Эллисон. Сооснователь и гендиректор Oracle сначала изучал медицину в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, где становился "студентом года". Однако был вынужден покинуть учебу по личным причинам. Лишь впоследствии завершил остальные курсы в Чикагском университете, где изучал физику, математику и интересовался компьютерным дизайном.

Без науки не бывает и прорывов – гениальные идеи на основе чего-то да и зарождаются / Фото freepik