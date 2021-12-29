"Изысканно и горячо": ведущая Даша Трегубова снялась в эротическом белье

На этот раз мы заглянули к Даше Трегубовой в инстаграм. И очень порадовались тому, что там увидели. А все потому, что со своими подписчиками ведущая поделилась горячим фото.

На соблазнительном кадре Даша Трегубова позирует в кружевном нижнем белье. И от этой фотографии, будем откровенны, просто невозможно оторвать взгляда.

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Неудивительно, что публикация звезды очень пришлась по душе ее подписчикам. Они не только были щедры на лайки, но и буквально засыпали красотку комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Чрезвычайная Даша";

"Это очень красиво";

"Это просто незаконно";

"Шикарные ноги, красавица";

"Не девушка, а пламя";

"Что-то жарко очень";

"Я извиняюсь, но что это за огненная кошечка";

"Даша, вы прекрасна";

"Изысканно и горячо";

"Вы божественная";

"Какая сказочная красота";

"Вы обаятельна и сексуальна".



Даша Трегубова примерила кружевное нижнее белье / Фото с инстаграма Трегубовой

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Даша Трегубова однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. А еще не поленись поставить лайки под последними публикациями соблазнительной украинской ведущей и актрисы. Тебе не сложно, а ей точно будет приятно.