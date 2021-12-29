"Вишукано та гаряче": ведуча Даша Трегубова знялася в еротичній білизні
Джерело:інстаграм Даші Трегубової
Цього разу ми заглянули до Даші Трегубової в інстаграм. І дуже потішилися тому, що там побачили. А все тому, що зі своїми підписниками ведуча поділилася гарячим фото.
На спокусливому кадрі Даша Трегубова позує у мереживній спідній білизні. І від цієї світлини, будемо відвертими, просто неможливо відірвати погляду.
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Не дивно, що публікація зірки надзвичайно припала до душі її підписникам. Вони не лише були щедрими на лайки, а й буквально засипали красуню коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Надзвичайна Даша";
- "Це дуже красиво";
- "Це просто незаконно";
- "Шикарні ноги, красуне";
- "Не дівчина, а полум'я";
- "Щось спекотно дуже";
- "Я перепрошую, але що це за вогняна кішечка";
- "Даша, ви прекрасна";
- "Вишукано та гаряче";
- "Ви божественна";
- "Яка казкова краса";
- "Ви чарівна та сексуальна".
Даша Трегубова приміряла мереживну спідню білизну / Фото з інстаграму Трегубової
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Даша Трегубова однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми публікаціями спокусливої української ведучої й актриси. Тобі не складно, а їй точно буде приємно.