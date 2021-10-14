Эффектная модель Кара Дель Торо примерила платье на голое тело

Кара Дель Торо – одна из тех немногих красавиц, за которым очень приятно следить в инстаграме. Неудивительно, что на своей странице она регулярно выкладывает фото и видео, которые привлекают максимум внимания. Не стал исключением и ее последний пост, которым мы на Men 24 рекомендуем тебе полюбоваться.

На серии горячих фото Кара Дель Торо позирует в коротеньком платье-пиджаке, которое она примерила на голое тело. Особого эффектности кадрам добавляет глубокое декольте, которое позволяет любоваться роскошным бюстом красавицы. Неудивительно, что кадр безумно понравился как нам, так и ее подписчикам.

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Дополняет соблазнительный образ Кары Дель Торо сумочка и высокие сапожки в тон к платью. Но кого интересует вся эта одежда, если можно любоваться соблазнительными изгибами красавицы. Неудивительно, что ее поклонники были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии под публикацией:

"Вау, ты буквально ослепляет своей красотой";

"Сладенькая малышка";

"Я люблю тебя, Кара";

"Потрясающая";

"Ты безупречная";

"Чрезвычайно милая девочка";

"Сексуальная леди";

"Красивая и элегантная";

"Привлекательная и невероятно горячая".



Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо

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Нам тоже безумно нравится Кара Дель Торо. А еще больше приходится по душе то, что она регулярно публикует на своем инстаграме. Поэтому всей редакцией предлагаем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?