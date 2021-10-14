Эффектная модель Кара Дель Торо примерила платье на голое тело

14 октября 2021 , 04:22
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Источник:

инстаграм Кары Дель Торо

Кара Дель Торо – одна из тех немногих красавиц, за которым очень приятно следить в инстаграме. Неудивительно, что на своей странице она регулярно выкладывает фото и видео, которые привлекают максимум внимания. Не стал исключением и ее последний пост, которым мы на Men 24 рекомендуем тебе полюбоваться.

На серии горячих фото Кара Дель Торо позирует в коротеньком платье-пиджаке, которое она примерила на голое тело. Особого эффектности кадрам добавляет глубокое декольте, которое позволяет любоваться роскошным бюстом красавицы. Неудивительно, что кадр безумно понравился как нам, так и ее подписчикам.

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Дополняет соблазнительный образ Кары Дель Торо сумочка и высокие сапожки в тон к платью. Но кого интересует вся эта одежда, если можно любоваться соблазнительными изгибами красавицы. Неудивительно, что ее поклонники были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии под публикацией:

  • "Вау, ты буквально ослепляет своей красотой";
  • "Сладенькая малышка";
  • "Я люблю тебя, Кара";
  • "Потрясающая";
  • "Ты безупречная";
  • "Чрезвычайно милая девочка";
  • "Сексуальная леди";
  • "Красивая и элегантная";
  • "Привлекательная и невероятно горячая".


Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо


Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо


Кара Дель Торо впечатлила глубоким декольте в соблазнительном платье / Фото с инстаграма Дель Торо

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Нам тоже безумно нравится Кара Дель Торо. А еще больше приходится по душе то, что она регулярно публикует на своем инстаграме. Поэтому всей редакцией предлагаем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?

Автор: Назарій Лазур