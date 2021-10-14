Ефектна модель Кара Дель Торо приміряла сукню на голе тіло

Кара Дель Торо – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож не дивно, що на своїй сторінці вона регулярно викладає фото та відео, які привертають максимум уваги. Не став винятком і її останній пост, яким ми на Men 24 рекомендуємо тобі помилуватися.

На серії гарячих фото Кара Дель Торо позує у коротенькій сукні-піджаку, яку вона приміряла на голе тіло. Особливої ефектності кадрам додає глибоке декольте, яке дозволяє милуватися розкішним бюстом красуні. Не дивно, що кадр шалено сподобався як нам, так і її підписникам.

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Доповнює спокусливий образ Кари Дель Торо сумочка та високі чобітки в тон сукні. Але кого цікавить весь цей одяг, якщо можна милуватися спокусливими вигинами красуні. Не дивно, що її прихильники були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі під публікацією:

"Вау, ти буквально засліплюєш своєю красою";

"Солоденька крихітка";

"Я люблю тебе, Кара";

"Приголомшлива";

"Ти бездоганна";

"Надзвичайно мила дівчинка";

"Сексуальна леді";

"Красива та елегантна";

"Приваблива та неймовірно гаряча".



Кара Дель Торо замилувала глибоким декольте у спокусливій сукні / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо замилувала глибоким декольте у спокусливій сукні / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо замилувала глибоким декольте у спокусливій сукні / Фото з інстаграму Дель Торо

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Нам теж шалено подобається Кара Дель Торо. А ще більше припадає до душі те, що вона регулярно публікує на своєму інстаграмі. Тож усією редакцією пропонуємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?