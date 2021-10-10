Эксперт разрушил 6 самых распространенных мифов, связанных с фитнесом

Несмотря на то, что мы живем в прекрасное время развития наук о физической активности, все еще существует множество ложных убеждений, которые передаются из уст в уста. И именно на них мы попробуем заострить наше внимание. Айда вместе с Men 24 разрушать распространенные мифы, связанные с фитнесом.

Генеральный директор Wonder Medical Александр Перес считает, что с этими утверждениями нужно раз и навсегда попрощаться. В противном случае построение тела своей мечты может тормозиться.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Разрушаем 6 мифов, связанных с фитнесом

1. Истощение = лучшие результаты

Часто считается, что степень истощения после физических упражнений свидетельствует об их эффективности, и это далеко от истины. Скованность на следующий день не значит, что ты сделал все правильно.

"Философия "Нет боли, нет улучшения" – причина, по которой многие отказываются от упражнений, потому что они не соответствуют их темпу тренировок. Мы должны осознавать, что наше тело не может тренироваться с максимальной интенсивностью и с полной мотивацией каждый день", – подчеркивает Перес.



Истощение не гарантирует тебе эффективность упражнений / Фото Unsplash

2. Потоотделение помогает сжигать калории

Ты не поверишь, но активное потоотделение не тождественно со сжиганием калорий. Именно по этой причине тренеры не рекомендуют кутаться в одежду во время выполнения физических активностей.

"Когда мы потеем, мы выводим жидкость, и это не может иметь желаемых эффектов. Сауна – это не физическая нагрузка, и не помогает избавиться от нежелательного жира. Многие люди до сих пор используют пояс или толстую одежду для упражнений, не думая, что эти методы удаляют воду, и тело может обезвоживаться. Мы потеем во время обезвоживания, поэтому нам не нужно тренироваться в большом количестве одежды или в жарком помещении", – отмечает он.

3. С возрастом упражнения не помогают

Мы можем услышать, что после определенного возраста упражнения больше не помогают. Однако все проведенные исследования показывают, что занятия спортом, какие проводятся на регулярной основе, независимо от возраста, всегда были полезными для здоровья.

"Они могут находиться на открытом воздухе с целью предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и повышения оксигенации, емкости легких и снижение проблемы с дыханием. Пожилым людям рекомендуются занятия, которые развивают выносливость и здоровье сердца: ходьба, плавание или езда на велосипеде, а также пилатес и йога, какие также придадут им подвижность и гибкость", – добавляет он.



Для работы над собственным телом возраст не имеет значения / Фото Unsplash

4. Утренняя тренировка натощак лучше

Не менее распространенный миф. Лучшее время для физических упражнений – это когда мы можем выполнять их осознанно, и это может стать привычкой. Исследования показывают, что время суток не имеет значения.

"Часто ошибочно считают, что тренировки натощак заставляют организм расходовать жировые запасы, однако исследования показали, что необходимо присутствие глюкозы в крови, чтобы вызвать сжигания калорий. Если у вас закончится глюкоза, эффект будет противоположным, и мы начнем сжигать мышцы", – акцентирует Перес.

Поэтому небольшой перекус за 30 – 60 минут до тренировки дает нам силы тренироваться комфортно, приятно и эффективно, потребляя больше калорий и добиваясь наилучших результатов.

5. Аэробные упражнения только снижают вес

Все больше и больше научных исследований показывают, что контролируемые высокоинтенсивные тренировки с отягощением значительно эффективнее, чем аэробика, требуют меньше времени и вызывают выше потребление калорий.

"Ясно, что увеличение объема мышц потребует увеличения основного обмена, при котором мы будем потреблять энергию даже в состоянии покоя. Очевидно, что оба типа упражнений имеют множество преимуществ для контроля веса и здоровья, и нам необходим правильный баланс между ними", – добавляет эксперт.



Старайся придерживаться баланса между различными видами упражнений / Фото Unsplash

6. Хорошая физическая форма возможна только в тренажерном зале

Вариантов становится все больше и больше. И мы регулярно напоминаем тебе, что не всегда нужно посещать тренажерный зал. Иногда достаточно выполнять упражнения с собственным весом, чтобы достичь желаемых результатов. В этом случае важно лишь выполнять все упражнения по максимуму!

Это интересно Сжигай максимум калорий и наращивай рельеф: крутая HIIT-тренировка без инвентаря

Айда с нами избавляться от этих популярных мифов, связанных с фитнесом. Это позволит тебе достигать лучших результатов в построении тела своей мечты.