Элина Свитолина: горячие фото первой украинской олимпийской медалистки по теннису в истории

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала "бронзу" в поединке с Еленой Рыбакиной из Казахстана. По этому случаю Men 24 решил не только восхвалять спортивные достижения красавицы, но и вспомнить, какими фотографиями она делится в сети. Спойлер: будет очень жарко!

Теннисистка Элина Свитолина на Олимпийских играх 2020, которые проходят в Токио, принесла еще одну медаль в зачет нашей команды. В ожесточенном поединке со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной нашей красавице удалось завоевать "бронзу". Поэтому мы просто не могли обойти вниманием Элину Свитолину, вспомнив, какими фотографиями она делится со своими подписчиками.

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Элина Свитолина продолжает делать все возможное для того, чтобы ее земляки гордились ею. На Олимпийских играх 2020 она не только выиграла бронзовую медаль, но и стала первой украинской олимпийской медалисткой по теннису в истории нашей страны. Гордимся!

Элина Свитолина

Instagram : elisvitolina

Возраст: 26 лет

26 лет Знак Зодиака: Дева

Дева Рост: 174 сантиметров

174 сантиметров Страна: Украина

Украина Семейное положение: замужем

Теннисистка Элина Свитолина родилась в семье пловчихи и борца. А назвали ее в честь актрисы Элины Быстрицкой. Наша героиня очень талантливая. В средней школе она не только училась, но и занималась актерским искусством. Что же касается тенниса, то ракетку в руки она взяла в 5-летнем возрасте. Когда Элине исполнилось 13 лет, семья, в поисках перспектив, перебралась в Харьков.

С победы на юниорском чемпионате Франции в 2010 году можно начинать спортивную биографию Элины. А уже через несколько лет она представила Украину на Кубке Федераций, дебютировала в Открытом чемпионате США, а также вышла в финал Уимблдона. И на этом, конечно же, не останавливалась.

Элина Свитолина – 6-я ракетка мира в рейтинге WTA. Заметим, что в 2017, 2018 и 2019 годах она занимала третью позицию.

Буквально недавно Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Поженились спортсмены в швейцарском Ньоне.

Смотри горячие фото украинской звезды Олимпиады-2020 Элины Свитолиной:



Элина Свитолина обожает примерять соблазнительные образы / Фото с инстаграма Свитолиной



Также теннисистка регулярно выкладывает фотографии в купальниках / Фото с инстаграма Свитолиной



Элина Свитолина обожает отдыхать у моря / Фото с инстаграма Свитолиной



Бедро теннисистки украшает эффектная татуировка / Фото с инстаграма Свитолиной



Элина Свитолина также часто появляется в глянцах / Фото с инстаграма Свитолиной



Роскошная фигура Элины Свитолиной не на шутку будоражит сеть / Фото с инстаграма Свитолиной



Элина Свитолина поднялась для календаря XXL / Фото с инстаграма Свитолиной

Обрати внимание! Олимпийские игры официально открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.

Украину представят 157 атлетов в 25 видах спорта.

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