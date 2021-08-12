Соблазнительная модель похвасталась роскошным бюстом в платье на голое тело: горячие фото

Знакомься, наша новая героиня – Эмили Шак. Сексуальная модель не только может похвастаться миллионной армией подписчиков, но и чрезвычайными формами. Неудивительно, что едва ли не каждая ее публикация сразу же становится популярной в сети. На этот раз красавица снялась в соблазнительном образе, щеголяя пышным бюстом.

На серии фото Эмили Шак позирует в платье, стилизованном под длинный жакет. Его она надела на голое тело, что выигрышно подчеркивает пышный бюст модели. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от красавицы!

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Неудивительно, что за считанные часы фотографии собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Второе фото мне очень понравилось";

"Моя девочка";

"Какая же ты красивая";

"Самая красивая девушка на Земле";

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"У тебя всегда лучшие образы из всех пользователей инстаграма";

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Эмили Шак снялась в платье на голое тело / Фото с инстаграма Шак



Глубокое декольте Эмили Шак не на шутку взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Шак

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