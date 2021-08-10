Позирует Оливиа Калпо на фоне моря. Оно не только ей очень идет, но и прекрасно оттеняет бронзовый загар красавицы. Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев.
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Традиционно лови лучшие из комментариев, которые Оливии Калпо оставили ее фанаты:
- "Сексуальная мамаша";
- "Потрясающая Оливия";
- "Тебе так идет этот соблазнительный образ";
- "Какая же ты горячая";
- "Профессиональная модель с естественной красотой";
- "Какие же красивые и совершенные фотографии";
- "Ты самая безупречная женщина на Земле".
Следить за Оливией Калпо в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на Мисс Вселенная. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться соблазнительными фото красавицы!
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