Всего одна привычка перед сном способна разрушить отношения, и секс здесь ни при чем

На отношения и их продолжительность может влиять целый ряд факторов. Мы же назовем один и очень распространенный, который может разрушить даже самую крепкую пару.

Как выяснилось, твоя ночная рутина прокручивание ленты социальных сетей может быть крайне опасным – по крайней мере, для твоей личной жизни. К такому выводу пришли эксперты. Далее мы расскажем, как они это объясняют.

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Известная как "параллельный скроллинг", привычка бездумно листать страницы в сети, лежа рядом с партнером, может стать смертельным приговором для ваших отношений, говорят эксперты.

Гаджетам не место в спальне

Вы фактически уменьшаете шансы на близость и привязанность или просто на взаимодействие со своим партнером. Связь имеет решающее значение для крепких отношений – и она должна происходить регулярно, чтобы пара процветала,

– рассказала Трейси Росс, семейный терапевт из Нью-Йорка, которая работает с парами и семьями.

Лежа в постели, можно наладить связь друг с другом – то, чего, по словам Росс, не хватает многим парам. Ее клиенты часто жалуются на то, что вторая половинка "постоянно разговаривает по телефону" или кажется "отвлеченной", что затрудняет удержание их внимания и, в свою очередь, может создать "большую уединенность".

Хотя потребность расслабиться в конце дня вполне понятна, трудно отрицать вред, который это может нанести отношениям,

– добавляет она.



Листание ленты может стать причиной отстранения / Фото freepik

Однако психотерапевт Эйми Гартштейн, которая базируется в Нью-Йорке, сказала изданию, что может быть нереально ожидать, что пары полностью отключатся от сети на весь вечер.

Нравится нам это или нет, но наши телефоны остаются с нами, и это необычная пара, которая откладывает их на целую ночь. Так люди узнают новости, общаются с друзьями и развлекаются. Если пара счастлива в отношениях, это, вероятно, не является проблемой,

– объяснила она.

Росс порекомендовала поинтересоваться, как они пользуются телефоном, возможно, спросив другого человека, не хочет ли он "найти что-то общее", чтобы отвлечься от экрана.

"Спросите себя, не используете ли вы телефон, чтобы избежать своего партнера – и если да, то с какой целью?" – предлагает Росс, отметив, что экраны иногда используются как тактика избегания.

Она добавила, что привычки имеют свойство закрепляться, и если мы активно не пытаемся их изменить, они остаются.

Взаимодействуйте с гаджетами вдвоем

Поэтому, если ты подозреваешь, что твой смартфон может посягать на качественное время, эксперты рекомендуют установить ограничения на использование экрана. Например, не пользоваться телефоном за ужином, или выделить один день в неделю, чтобы отдохнуть без экрана.



Лучше вдвоем смотреть какие-то забавные видео или читать новости / Фото freepik

Если ничего не помогает, попробуй "параллельную игру", когда ты участвуешь в том, что другой человек смотрит на своем экране, будь то видеоигра, или лента тиктока.

Люди часто лучше усваивают информацию ночью в постели, когда делятся тем, чем они занимаются,

– объясняет Гартштейн.

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И если вы читаете друг другу отрывки из новостей или показываете смешные мемы о домашних животных, то вы все равно прокручиваете ленту соцсетей, но при этом еще и общаетесь друг с другом. Это и есть цель, отмечает эксперт.

Так или иначе, гаджеты не должны быть заменителем качественного времяпрепровождения со второй половинкой. Если ты ловишь себя на том, что маленькое устройство тебе стало интереснее после работы, то отложи его немедленно и бери свою любимую гулять. Иначе дела не будет.

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