7 привычек, которые делают тебя несчастным: избавься от них немедленно

Психология утверждает, что так же как существуют привычки, которые строят счастье, существуют привычки, которые саботируют твое счастье. Они могут быть причиной того, что ты чувствуешь все большее разочарование, безнадежность, негатив и даже немного растерянность.

Счастье – это то, чего стремится каждый человек, независимо от пола, возраста или образа жизни. Но это также понятие, которое не всегда понимается правильно, и в результате его ищут не там, где надо. Или же ему мешают плохие привычки, отношения и практики, не осознавая, что они на самом деле являются вредными и должны быть устранены, чтобы достичь поставленной цели.

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Самосаботаж происходит не только на работе и в погоне за профессиональным успехом, но и в личной жизни и в стремлении к счастью, и он является более распространенным, чем мы себе представляем.

Поэтому важно не только внедрять полезные привычки, медитировать, заботиться о своем психическом здоровье или находить занятия, которые тебе нравятся, но и распознавать те большие и малые препятствия, которые могут мешать тебе быть по-настоящему счастливым, и положить им конец.

Прокрастинация

Это означает откладывание дел, оставление их на потом и трата времени, и касается не только офисных задач. Ты также можешь прокрастинировать, когда речь идет, например, об увольнении с работы, которая делает тебя несчастным, реализацию идеи, которую ты вынашивал в голове месяцами, или поиск деятельности, которая позволит тебе чувствовать себя полноценным и довольным.

Счастье ищут и строят, и оно никогда не придет, если ты будешь продолжать откладывать и если ты будешь продолжать предоставлять приоритеты вещам, которые ни к чему не приводят. Прокрастинация также может разрушить твой профессиональный успех.



Иногда прокрастинация не позволяет тебе покинуть плохую работу / Фото cookie_studio

Не прощать себе / быть собственным худшим критиком

Мы все делаем ошибки, мы все ошибаемся, мы все падаем и терпим неудачи, это нормально, это часть жизни, и мы не должны воспринимать это как повод для высвобождения негатива или для вредного и чрезмерно критического внутреннего диалога.

Важно понимать, что мы не идеальны, мы должны научиться прощать себе то, что мы сделали не очень хорошо, чтобы найти решение, расти, строить и учиться отпускать, иначе все, что останется, – это много тревоги.

Сравнивать свою жизнь с жизнью других

Любой эксперт по вопросам благосостояния и счастья скажет тебе, что сравнение себя с другими ни к чему не приведет, а лишь заставит тебя чувствовать себя неадекватным, неудачником или слишком напряженным, чтобы делать больше и жить в быстром темпе.

Сравнение никогда не бывает здоровым, поэтому тебе нужно стремиться превзойти себя, сосредоточиться на том, чего ты достиг, и продолжать двигаться вперед, в своем собственном темпе, в соответствии со своими возможностями и целями.

Не уважать свои границы

Установление границ важно для избежания таких вещей, как усталость, токсичные отношения, переутомление и выгорание. Но важно не только знать свои границы и понимать, что для тебя не подлежит обсуждению, но и уважать их самим и доносить до других, чтобы они также знали и принимали их во внимание.

Существуют особые случаи, когда невозможно соблюдать границы, но это не должно быть нормой. Помни, что иметь границы – это здорово и не делает тебя плохим человеком.

Всегда выкладываться на 200%

Желание угодить всем, делать больше на работе, не делать перерывов и быть тем, кто решает каждую проблему или ситуацию, что возникает, не делает тебя сверхчеловеком, это делает тебя человеком, который в результате будет уставшим, разочарованным и с большим стрессом.

Тебе не нужно стремиться к посредственности, но и не нужно полностью истощать себя ради работы или отношений. Ты должен научиться отдыхать, иметь дни, которые не такие продуктивные, и расслабляться и отключаться, когда это необходимо.



Работать в меру – не лучшее решение / Фото freepik

Игнорирование своих эмоций и чувств

Не обращать внимания на то, что ты чувствуешь, вредно и деструктивно. Игнорирование твоих эмоций или проблем не заставит их исчезнуть, наоборот, это может привести к тому, что ты превратишься в скороварку и взорвешься в один прекрасный момент.

Что тебе нужно сделать, так это найти время, чтобы почувствовать, обработать свои эмоции, понять, что их вызывает и откуда они берутся, и работать с ними, чтобы они не контролировали тебя и не влияли на качество твоей жизни негативным образом.

Не быть собой, чтобы "нравиться" другим

Пытаться быть тем, кем ты не являешься, менять себя под кого-то другого или отказываться от того, что тебе нравится, чтобы угодить другим – это также очень хороший способ разрушить свое счастье и почувствовать себя разочарованным и непонятым.

Конечно, ты должен работать над собой, стремиться совершенствоваться, расти и выходить из зоны комфорта, но это должно быть для себя и потому, что ты этого хочешь, а не потому, что это нужно другим.

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От этих привычек следует избавиться, чтобы не лишать себя счастья. Если же это проигнорировать, то не стоит потом удивляться, что ты не получаешь удовольствие от своей жизни.