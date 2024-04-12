То, что может сработать с одной, к сожалению, не обязательно подойдет другой. Коротко говоря, с научной точки зрения, не существует ни метода, ни контраргументов. Это не значит, что все должно пойти не так. Совсем наоборот!

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Возвращаясь к художественным и кулинарным метафорам, добавление пигмента, изменение ингредиента может привести к открытию новых нюансов и деликатесов, а не к подрыву лаборатории. Особенно не маловажных.

Коротко говоря, мы рассказываем тебе все это для ободрения. Пригласить кого-то на свидание может быть немного стрессовым, и, в конце концов, главное – это стиль, твой стиль. Никто не хочет приглашение, сгенерированное в ChatGPT: ты должен проявить обаяние, удивить и поразить.

Тогда, конечно, всегда возможен отказ. Когда тебе отказывают, это больно, но это, конечно, не конец света. Некоторые исследования утверждают, что этот тип разочарования имеет некоторые общие черты с переживанием физической боли, например, ударом мизинца ноги об угол двери. Интенсивная, конечно, но как долго длится эта боль? Если быть точными, то очень недолго.

Важным является, прежде всего, мужество

"Что лучше – говорить или умереть?" – спрашивает юный Элио, главный герой фильма Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".

Заговорить, конечно. И именно признание в любви между двумя героями позволит им пережить всепоглощающее чувство.

Для многих из нас этот шаг даже не является настолько болезненным – в отличие от Элио, который по сюжету также сталкивается с каминг-аутом. Рисковать – это всегда лучший вариант, тем более, что альтернатива – даже не пытаться и жить с сожалением.

Независимо от того, будет ли это лично, или через приложение для знакомств, или через любой мессенджер, есть как минимум пять важных моментов – не будем называть их правилами, о которых следует помнить перед тем, как пригласить кого-то на свидание. Делать это правильно; делать это так, чтобы увеличить шансы получить "Да"; уважать сначала себя, а потом человека на другом конце провода.

Не думай слишком долго

Слишком долгие размышления ни к чему не приведут. Лучше всего – выключить голоса в твоем мозгу, упростить все до минимума и начать действовать. Тебе не нужно решаться на креативные или особо оригинальные сообщения – это не курс писательского мастерства в Холдене. Ужин, напитки, совместные занятия спортом; если ты хочешь быть более оригинальным, придумай что-то приятное, чтобы предложить, но вопрос должен быть прямым и не оставлять места для недоразумений.



Выключи лишние голоса в голове и пригласи ее на свидание / Фото freepik

Сразу к сути

Твой собеседник, скорее всего, не обладает гадательными способностями и не умеет читать твои мысли. Не обходись расплывчатыми фразами типа "Хочешь куда-нибудь пойти?", "Может, выпьем на следующей неделе...". Нет, иди сломя голову к цели:

"Увидимся во вторник вечером, выпьем?",

"Хочешь прогуляться в субботу днем? Около 16:00?"

Если хочешь свидание, пригласи ее на свидание. Все просто!

Будь собой

Вы не персонажи, а люди; вы должны нравиться такими, какими вы есть. Нет правильных или неправильных способов, а есть личные и безличные способы. Ты можешь сразу показать себя таким, каким ты есть. Аутентичность и честность окупаются. Конечно, немного усилий не помешает. Не говори и не пиши первое, что придет тебе в голову.



Всегда оставайся собой / Фото freepik

В сообщении обрати внимание на ответ

Неопределенное "да" – это не "нет". Когда получишь ответ, сделай минимальный анализ текста. Если человек занят и не предлагает альтернативы, скорее всего, он не заинтересован. Но если он отвечает, что не может в этот раз и открыт к альтернативам, просто попробуй изменить дату и не воспринимай это как отказ.

Это важно! Если она не ответит на первое приглашение, попробуй второй раз. И что дальше? Тогда отпусти ее.

При личной встрече подготовь почву

Обращай внимание на язык тела и слушай, что говорит собеседник; идея, на какое свидание пригласить ее, может легко появиться из общих интересов или фраз, вроде бы без чопорности вброшенных в разговор. Ты говоришь о новом ресторане в центре города? Пригласи ее посетить его вместе. Разговор заходит об определенном режиссере или фильме, идущем в кинотеатрах? Предложи сходить в кинотеатр до его выхода.



При встрече будь внимательным к деталям / Фото Seniv Petro

Это интересно Единственная вещь, которую не стоит указывать в анкете на сайте знакомств, если хочешь на свидание

Прислушайся к этим советам. Они помогут тебе решиться пригласить ту самую барышню на свидание. Рискни и результат может тебя поразить.