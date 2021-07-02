Сексуальный гороскоп: эти знаки Зодиака идеально подходят друг другу в постели

Сколько людей – столько и сексуальных предпочтений. Но мы то знаем, что самое важное – сходство интимных темпераментов. В таком случае в паре не будет проблем, связанных с сексуальной жизнью. К твоему вниманию сексуальный гороскоп, который расскажет, какие знаки Зодиака идеально подходят друг другу в постели.

Сексуальные предпочтения этих знаков Зодиака обычно похожи, поэтому они обычно хорошо сочетаются в постели. Но это не значит что нужно сразу же искать другую возлюбленную, потому что она по гороскопу тебе не подходит.

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Лучшие пары в постели среди знаков Зодиака

Козерог и Телец

Оба земные знаки Зодиака любят получать удовольствие во время секса. А еще они предпочитают быстрый секс. Неудивительно, что отдаться страсти утром для них – то, что доктор прописал.



Эта пара не против заняться быстрым и страстным сексом / Фото Unsplash

Водолей и Стрелец

Стрелец любит разнообразие, а Водолей участвует в почти всем, что ему предложат. Разве это не лучшее сочетание? Несомненно, ведь у этой пары никогда не будет рутинного и скучного секса.

Рыбы и Скорпион

Два водяных знака – непревзойденное соединение, особенно во время секса. Они всегда на все 100 процентов заняты своей работой и полностью взаимодействуют со своим партнером.

Овен и Лев

Два огненные знаки могут отчаянно бороться не только по жизни, но и в постели. Но эта борьба однозначно стоит того. Гарантируем, что секс между этими двумя однозначно незабываемый и очень насыщенный.



Секс этой пары очень страстный и незабываемый / Фото Unsplash

Близнецы и Весы

Никаких лишних сложностей, всегда красиво, справедливо и гармонично. Именно так можно описать интимную близость этих двух воздушных знаков Зодиака. Как правило, Близнецы особенно ценят креативность Весов.

Рак и Дева

Раки и Девы идеально дополняют друг друга, ведь они воплощают в себе самые сокровенные желания. Рак с его преданностью и эмоциональностью, Дева с его ясностью и решительностью – именно это порождает желание и страсть между ними обоими.

Понятное дело, что целиком и полностью полагаться на этот сексуальный гороскоп не стоит. Но, если тебе действительно повезло и мы вспомнили о вашей паре, то можешь проверить, все ли это актуально для вас.

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