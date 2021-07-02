Сексуальний гороскоп: ці знаки Зодіаку ідеально підходять один одному в ліжку

Скільки людей – стільки й сексуальних вподобань. Але ми то знаємо, що найважливіше – подібність інтимних темпераментів. У такому випадку у парі не буде проблем, пов'язаних з сексуальним життям. До твоєї уваги сексуальний гороскоп, який розкаже, які знаки Зодіаку ідеально підходять один одному в ліжку.

Сексуальні вподобання цих знаків Зодіаку зазвичай схожі, тому вони зазвичай добре поєднуються в ліжку. Але це не означає, що потрібно відразу ж шукати іншу кохану, бо вона по гороскопу тобі не підходить.

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Найкращі пари у ліжку серед знаків Зодіаку

Козеріг і Телець

Обидва земні знаки Зодіаку люблять отримувати задоволення під час сексу. А ще вони віддають перевагу швидкому сексу. Тож не дивно, що віддатися пристрасті зранку для них – те, що лікар прописав.



Ця пара не проти зайнятися швидким і пристрасним сексом / Фото Unsplash

Водолій і Стрілець

Стрілець любить різноманітність, а Водолій бере участь у майже всьому, що йому запропонують. То хіба це не найкраще поєднання? Безсумнівно, адже у цієї пари ніколи не буде рутинного та нудного сексу.

Риби та Скорпіон

Два водяні знаки – неперевершене поєднання, особливо під час сексу. Вони завжди на всі 100 відсотків зайняті своєю роботою та повністю взаємодіють зі своїм партнером.

Овен і Лев

Два вогняні знаки можуть запекло боротися не лише по житті, а й у ліжку. Але ця боротьба однозначно варта того. Гарантуємо, що секс між цими двома однозначно незабутній та надзвичайно насичений.



Секс цієї пари надзвичайно пристрасний і незабутній / Фото Unsplash

Близнюки та Терези

Ніяких зайвих складнощів, завжди красиво, справедливо та гармонійно. Саме так можна описати інтимну близькість цих двох повітряних знаків Зодіаку. Як правило, Близнюки особливо цінують креативність Терезів.

Рак і Діва

Раки та Діви ідеально доповнюють один одного, адже вони втілюють у собі найпотаємніші бажання. Рак з його відданістю й емоційністю, Діва з його ясністю та рішучістю – саме це породжує бажання та пристрасть між ними обома.

Ясна річ, що цілком і повністю покладатися на цей сексуальний гороскоп не варто. Але, якщо тобі дійсно пощастило і ми згадали про вашу пару, то можеш перевірити, чи все це актуальне для вас.

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