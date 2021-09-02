Этот фактор таки имеет едва ли не решающее влияние на качество секса

Нас всегда убеждали в том, что важны не сантиметры, а грамотное владение ими. Но это не мешает ученым регулярно проводить исследования, чтобы выявить, не меняется ли этот тезис со временем. Спойлер: еще как меняется, если верить ученым из Королевского колледжа в Лондоне.

Они собрали 12 пар, которые согласились заниматься сексом под наблюдением. Результаты этого наблюдения обнаружили, что размер полового члена во время секса таки имеет значение.

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Размер таки имеет значение

Ученые в очередной раз решили ответить на вопрос, который волнует всех без исключения мужчин: "Имеет ли значение размер полового члена?". Для этого они пригласили 12 пар, которые охотно согласились участвовать в экспериментах. Заметим, что никто не менял партнеров и не заставлял мужчин буквально с линейкой измерять глубину проникновения.

Как провели эксперимент? Для него создали силиконовые кольца, которые мужчины надевали на свои пенисы. С их помощью можно было смоделировать "сокращение" полового члена. Сами же кольца спроектировано так, что они уменьшают глубину проникновения на разное количество сантиметров.



Специальные кольца позволяли регулировать глубину проникновения / Фото Unsplash

Для чистоты эксперимента мужчинам предложили заниматься сексом 3, 4 или 5 раз с каждым кольцом. Их же партнерши не знали, насколько уменьшился пенис. Вместо этого им нужно было оценивать секс по шкале от 0 до 100, где 0 – неудовлетворительно, а 100 – отлично.

Дэвид Вол, ведущий автор исследования отметил, что ученые начали с предпосылки, что глубина проникновения не имеет значения для большинства женщин. Но...

"Мы обнаружили, что уменьшение глубины проникновения на несколько сантиметров привело к снижению количества получаемого удовольствия. И чем длиннее эрегированный пенис, тем меньше вероятность того, что кольца повлияли на сексуальное удовольствие партнерши", – подчеркнул он.



Сокращение глубины проникновения уменьшало удовольствие партнерши / Фото Unsplash

Но есть еще одно "но". Были и те барышни, которые получали больше удовольствия от секса, когда глубина проникновения сокращалась. Это, в свою очередь, напоминает нам, что слишком большой пенис не всегда тождествен с невероятным наслаждением.

Следует понимать еще одно. Дэвид Вол подчеркнул, что результаты "не следует толковать, как подтверждение, что увеличение длины полового члена у нормального мужчины повысит сексуальное удовлетворение у женщин".

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Что для одной женщины много, для другой может быть недостаточно. Поэтому это тоже следует учитывать. Но, если в твоей партнерши есть предпочтения по определенной длине полового члена, тем больше или меньше может стать причиной снижения удовольствие от занятия сексом. Все просто!