Лови 3 проверенные секс-позы, которые позволят получить максимум удовольствия от интимных встреч осенью. А еще они помогут не замерзнуть, когда отопительный сезон еще не стартовал.

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Поза слона

Как она работает: во время секса твоя партнерша лежит на животе, а ты ложишься сверху на нее. В этой позиции гарантируется глубокое проникновение. А еще она позволяет идеально стимулировать точку G для достижения ей оргазма.

Недостаток этой позы. Поскольку ты ложишься на свою партнершу, через некоторое время она может испытывать некоторый дискомфорт. Поэтому не забывай поддерживать свое тело руками, чтобы ей было легко и приятно предаваться страсти.

Попробуйте также! Пусть она сведет максимально ноги во время секса в этой позиции. Это усилит как ее, так и твои ощущения. Также можно подставить под ее таз подушку, чтобы облегчить доступ к ее телу.

Колыбель

Это очень интимная позиция, в которой предполагается зрительный контакт. Но она не настолько банальна как, например, миссионерская. Поэтому вы однозначно обязаны ее попробовать.

Как она работает: в этой позиции вы садитесь друг напротив друга, переплетаясь ногами. Когда она обнимает тебя ногами, вытяни ее ноги вперед, чтобы она села тебе на бедра.

Затем, когда ты проникнешь в ней, крепко держи любимую и нежно покачивай. В этой позиции вместо безумного движения "внутрь-наружу" предусматриваются медленные колебания.

К слову! Секс в объятиях чрезвычайно полезен для вашего здоровья. Он способствует высвобождению гормона объятий окситоцина. А это, в свою очередь, делает нас счастливыми и здоровыми.



Колыбель – очень интимная секс-поза / Фото Unsplash

Ложки

Хватит думать о том, что секс в позиции ложки – семое скучное, что могло произойти с вами. Это совсем не так. Этот вариант очень интимный, а еще довольно горячий. Главное – изменить свое отношение к нему.

Как она работает: в случае с ложками оба партнера лежат на боку. Ты подстраиваешься позади своей возлюбленной. Во время секса в этой позиции вы напоминаете две ложки, которые аккуратно лежат в ящике одна за другой.

И хотя эта позиция не позволяет глубоко проникнуть в нее, она дает пространство для других не менее прекрасных вещей. Ты можешь массировать ее грудь, нежно гладить живот, ложбинку между ног. У тебя есть возможность дарить ей удовольствие не только благодаря своему пенису.

Совет: эта позиция позволяет очень легко перейти в положение слона или doggy-style. Поэтому мы рекомендуем начинать с нее интимную встречу, а затем добавить немного пикантности. Гарантируем, удовольствие будет еще больше!

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