Эксперты назвали признак того, что ваши отношения обречены

Существуют определенные признаки, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в отношениях. Эксперты назвали один из них, который демонстрирует, что крах просто неизбежен.

Семейный коуч Дебби Риверс рассказала, что презрение – "самый большой предвестник того, что вы направляетесь к разрыву или разводу".

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Презрение способно разрушить отношения

Презрение характеризуется ощущением неполноценности другого человека и проявляется в виде обзываний, чувства превосходства, оскорблений, закатывания глаз или неуместных шуток в адрес партнера.

Это ощущение, что они ниже тебя – атмосфера превосходства. Трудно решать проблему, если у вашего партнера возникает мысль/сообщение, что вы испытываете к нему отвращение,

– объяснила эксперт.

Она заметила, что это, как правило, случается, когда в отношениях есть долговременные обиды и не решенные вопросы. Это постоянные негативные мысли о партнере.

Совет Риверс перекликается с одним из "Четырех всадников (брачного апокалипсиса)" Института Готтмана в отношениях. Известный институт, занимающийся исследованием отношений, утверждает, что презрение является "наиболее разрушительным негативным поведением в отношениях".

Презрение подпитывается долго тлеющими негативными мыслями о партнере, и оно возникает в форме атаки на чье-то чувство собственного достоинства. Презрение неизбежно приводит не к примирению, а к более конфликтным – особенно опасным и деструктивным формам конфликта,

– объясняет Институт Готмана в своем блоге на эту тему.



Презрение может разрушить отношения / Фото wavebreakmedia_micro

Доктора Джон и Джули Готтманы отмечают, что практически невозможно решить проблему, когда твоя партнерша получает сообщение о том, что она тебе противна, что ты относишься к ней снисходительно и ведешь себя как начальник.

В Институте Готтмана привели пример одной нездоровой перспективы, когда более пунктуальный партнер чувствует и демонстрирует презрение к своему партнеру, который борется с опозданиями:

"Слушай, я научился определять время, когда мне было пять лет. Когда ты уже научишься?"

Лучшим способом донести свою мысль будет что-то вроде такого:

"Для меня очень важно прийти вовремя. Можешь ли ты, пожалуйста, помочь мне с этим?".

Лекарство против презрения заключается в том, чтобы "строить культуру любви и восхищения друг другом", – объясняют в Институте Готтмана.

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Это практика, которая включает в себя направленную работу над тем, чтобы ежедневно делать маленькие положительные вещи для своего партнера. Именно к этому стоит стремиться в отношениях, чтобы они росли и развивались, а вы вдвоем были счастливы.