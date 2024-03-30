Експерти назвали ознаку того, що ваші стосунки приречені
Джерело:New York Post
Існують певні ознаки, які свідчать про серйозні проблеми у стосунках. Експерти назвали одну з них, яка демонструє, що крах просто неминучий.
Сімейний коуч Деббі Ріверс розповіла, що презирство – "найбільший провісник того, що ви прямуєте до розриву або розлучення".
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Презирство здатне зруйнувати стосунки
Презирство характеризується відчуттям неповноцінності іншої людини і проявляється у вигляді обзивань, почуття зверхності, образ, закочування очей або недоречних жартів на адресу партнера.
Це відчуття, що вони нижчі за тебе – атмосфера зверхності. Важко розв'язувати проблему, якщо у вашого партнера виникає думка/повідомлення, що ви відчуваєте до нього огиду,
– пояснила експертка.
Вона зауважила, що це, як правило, трапляється, коли у стосунках є довготривалі образи та не розв'язані питання. Це постійні негативні думки про партнера.
Порада Ріверс перегукується з одним з "Чотирьох вершників (шлюбного апокаліпсиса)" Інституту Готтмана у стосунках. Відомий інститут, що займається дослідженням стосунків, стверджує, що презирство є "найбільш руйнівною негативною поведінкою у стосунках".
Презирство підживлюється довго тліючими негативними думками про партнера, і воно виникає у формі атаки на чиєсь почуття власної гідності. Презирство неминуче призводить не до примирення, а до більш конфліктних – особливо небезпечних і деструктивних форм конфлікту,
– пояснює Інститут Готмана у своєму блозі на цю тему.
Презирство може зруйнувати стосунки / Фото wavebreakmedia_micro
Доктори Джон і Джулі Готтмани зазначають, що практично неможливо розв'язати проблему, коли твоя партнерка отримує повідомлення про те, що вона тобі огидна, що ти ставишся до неї поблажливо і поводишся як начальник.
- В Інституті Готтмана навели приклад однієї нездорової перспективи, коли більш пунктуальний партнер відчуває і демонструє презирство до свого партнера, який бореться із запізненнями:
- "Слухай, я навчився визначати час, коли мені було п'ять років. Коли ти вже навчишся?"
- Кращим способом донести свою думку буде щось на кшталт такого:
- "Для мене дуже важливо прийти вчасно. Чи можеш ти, будь ласка, допомогти мені з цим?".
Ліки проти презирства полягають у тому, щоб "будувати культуру любові і захоплення один одним", – пояснюють в Інституті Готтмана.
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Це практика, яка містить спрямовану роботу над тим, щоб щодня робити маленькі позитивні речі для свого партнера. Саме цього варто прагнути у стосунках, щоб вони росли та розвивалися, а ви удвох були щасливими.