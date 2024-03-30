Експерти назвали ознаку того, що ваші стосунки приречені

Існують певні ознаки, які свідчать про серйозні проблеми у стосунках. Експерти назвали одну з них, яка демонструє, що крах просто неминучий.

Сімейний коуч Деббі Ріверс розповіла, що презирство – "найбільший провісник того, що ви прямуєте до розриву або розлучення".

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Презирство здатне зруйнувати стосунки

Презирство характеризується відчуттям неповноцінності іншої людини і проявляється у вигляді обзивань, почуття зверхності, образ, закочування очей або недоречних жартів на адресу партнера.

Це відчуття, що вони нижчі за тебе – атмосфера зверхності. Важко розв'язувати проблему, якщо у вашого партнера виникає думка/повідомлення, що ви відчуваєте до нього огиду,

– пояснила експертка.

Вона зауважила, що це, як правило, трапляється, коли у стосунках є довготривалі образи та не розв'язані питання. Це постійні негативні думки про партнера.

Порада Ріверс перегукується з одним з "Чотирьох вершників (шлюбного апокаліпсиса)" Інституту Готтмана у стосунках. Відомий інститут, що займається дослідженням стосунків, стверджує, що презирство є "найбільш руйнівною негативною поведінкою у стосунках".

Презирство підживлюється довго тліючими негативними думками про партнера, і воно виникає у формі атаки на чиєсь почуття власної гідності. Презирство неминуче призводить не до примирення, а до більш конфліктних – особливо небезпечних і деструктивних форм конфлікту,

– пояснює Інститут Готмана у своєму блозі на цю тему.



Презирство може зруйнувати стосунки / Фото wavebreakmedia_micro

Доктори Джон і Джулі Готтмани зазначають, що практично неможливо розв'язати проблему, коли твоя партнерка отримує повідомлення про те, що вона тобі огидна, що ти ставишся до неї поблажливо і поводишся як начальник.

В Інституті Готтмана навели приклад однієї нездорової перспективи, коли більш пунктуальний партнер відчуває і демонструє презирство до свого партнера, який бореться із запізненнями:

"Слухай, я навчився визначати час, коли мені було п'ять років. Коли ти вже навчишся?"

Кращим способом донести свою думку буде щось на кшталт такого:

"Для мене дуже важливо прийти вчасно. Чи можеш ти, будь ласка, допомогти мені з цим?".

Ліки проти презирства полягають у тому, щоб "будувати культуру любові і захоплення один одним", – пояснюють в Інституті Готтмана.

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Це практика, яка містить спрямовану роботу над тим, щоб щодня робити маленькі позитивні речі для свого партнера. Саме цього варто прагнути у стосунках, щоб вони росли та розвивалися, а ви удвох були щасливими.