"Девушка-мечта": звезда "Холостяка" Юля "Зайка" взбудоражила сеть в белье – горячие фото

И хотя Юля "Зайка" из шоу "Холостяк" не смогла завоевать сердце главного героя, у нее есть настоящий козырь – армия преданных поклонников. И именно для них красавица выкладывает на своем инстаграме крутые и яркие фото, среди которых бывают и довольно откровенные. Вот, например, недавно финалистка реалити снялась в кружевном нижнем белье. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!
Серию соблазнительных фото Юля "Зайка" сделала на Киевском море. Над кадрами работал фотограф Артем Онещак, которому удалось передать всю нежность и ранимость финалистки "Холостяка".
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Сама же красавица решила поразмышлять над тем, кем же должна быть настоящая женщина. По ее мнению, она должна быть личностью, которая имеет свою точку зрения и взгляд на жизнь. Ее интересует собственная жизнь, и она заботится о себе. Она умеет идти против системы, но иногда нуждается в защите. А еще, убеждена Юлия, рядом с такой женщиной мужчина расцветает и чувствует себя героем.
И мы не будем спорить, ведь рядом с роскошной Юлей "Зайкой" просто невозможно чувствовать себя иначе. Неудивительно, что эти фотографии собрали не только множество лайков, но и немало комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них:
- "Юля, ты очень красивая женщина";
- "Юлечка, фото просто огонь";
- "Ракета, бомба, питарда";
- "Девушка-мечта";
- "Юля, ты – невероятная";
- "Фигура просто потрясающая";
- "Ти моя фаворитка";
- "Юлечка, ты – волшебная и очень нежная";
- "Фотографии замечательные. Такие теплые и светлые".
Нам тоже безумно нравятся фотографии Юли "Зайки". Этот нежный и одновременно романтичный образ ей безумно идет. Поэтому призываем подписаться на красавицу, чтобы не пропустить новые публикации финалистки "Холостяка".
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