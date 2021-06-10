Фотографии Барбара Палвин сделала для итальянского издания L'Officiel. Над откровенными фото модели работал талантливый Рикардо Гомес. Айда наслаждаться порцией соблазна от венгерской модели!
Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире
Смелые фото Барбары Палвин безумно понравились ее подписчикам. Они не только оставили почти 700 тысяч лайков за сутки, но и буквально засыпали красавицу комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Ты просто что-то";
- "Нельзя быть настолько идеальной";
- "Покажи нам больше";
- "Барбара Палвин – безупречность";
- "Ты имеешь безупречный внешний вид";
- "Настоящая королева";
- "Черт, ты буквально убила нас всех".
Барбара Палвин чрезвычайно красивая. Поэтому мы рекомендуем не только поставить лайк под этим постом. Желательно еще и подписаться на нее, чтобы не пропустить порцию горяченького. А напоследок лови еще одно фото, сделанное Барбаре фотографом для обложки:
Наслаждайся Украинская Моника Беллучи похвасталась роскошным телом: горячее фото красавицы