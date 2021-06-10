Фотографии Барбара Палвин сделала для итальянского издания L'Officiel. Над откровенными фото модели работал талантливый Рикардо Гомес. Айда наслаждаться порцией соблазна от венгерской модели!

Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Смелые фото Барбары Палвин безумно понравились ее подписчикам. Они не только оставили почти 700 тысяч лайков за сутки, но и буквально засыпали красавицу комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Ты просто что-то";

"Нельзя быть настолько идеальной";

"Покажи нам больше";

"Барбара Палвин – безупречность";

"Ты имеешь безупречный внешний вид";

"Настоящая королева";

"Черт, ты буквально убила нас всех".

Барбара Палвин чрезвычайно красивая. Поэтому мы рекомендуем не только поставить лайк под этим постом. Желательно еще и подписаться на нее, чтобы не пропустить порцию горяченького. А напоследок лови еще одно фото, сделанное Барбаре фотографом для обложки: